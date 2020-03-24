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Дипломаты активно работают над тем, чтобы вернуть белорусов домой

24.03.2020 22:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дипломаты активно работают над тем, чтобы вернуть белорусов домой

Всего почти три с половиной тысячи белорусов смогли за последние несколько дней благополучно вернуться на родину в условиях закрытия границ и массовой отмены авиарейсов и других транспортных маршрутов. 

Белорусские дипломаты активно работают, без их вмешательства обойти запреты порой крайне сложно. Самая распространённая история – это либо отмена рейса, либо невозможность попасть в аэропорт. Семейная пара Сергей и Светлана находились в Португалии, когда Европа стала активно закрывать внутренние и внешние границы. И вернуться в Минск оказалось непростой задачей. 

При содействии сотрудников белорусского посольства эта молодая пара смогла вылететь в Минск прямым рейсом из бельгийского аэропорта Шарлеруа. Он сегодня также закрывает свою работу как минимум до 5 апреля. Авиакомпания «Белавиа» вынуждена отменить рейсы по этому маршруту. Сейчас граждан Беларуси, которые всё ещё по каким-то причинам в западноевропейских странах, ориентируют на вылет из аэропортов Амстердама, Парижа или Берлина. Они продолжают работать. Всего, по словам белорусских дипломатов, на контроле – около тысячи наших соотечественников в разных частях мира. В ближайшее время готовится вылет белорусского гуманитарного борта в Португалию, где остаются 39 белорусов. 

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Теги: Минск
 
 
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Всего почти три с половиной тысячи белорусов смогли за последние несколько дней благополучно вернуться на родину в условиях закрытия границ и массовой отмены...
 
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