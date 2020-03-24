Проезд по платным дорогам можно будет оплачивать новым способом

Источник материала: ОНТ

Оплачивать пользование платными дорогами в Беларуси можно будет за определенный период времени. 24 марта Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, сообщили в пресс-службе Президента.

С 15 декабря 2020 года, согласно указу, владельцы транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т смогут оплатить проезд по платным дорогам за определенный период. Для этого нужно будет купить в любом пункте обслуживания BelToll электронную виньетку. Приобрести ее также можно на официальном сайте www.beltoll.by.

Кроме того, можно будет вносить плату по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения. При том, что оплата проезда по разовому тарифу исключает плату за проезд в увеличенном размере.

Напомним, сейчас плата за проезд по платной дороге взимается из расчета пройденного километража.

Фото: БЕЛТА

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