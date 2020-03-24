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В Австралии отпускают на волю коал, спасённых на пожарах
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. Хорошие новости приходят из Австралии, где начали отпускать на волю коал, спасённых от лесных пожаров, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
В течение двух месяцев они находились в зоопарке «Таронга» в Сиднее, где их лечили от ожогов и обезвоживания.
Напомним, масштабные пожары бушевали в стране несколько месяцев. Пламя уничтожило больше 8 миллионов гектаров леса.
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Новости Австралии. Хорошие новости приходят из Австралии, где начали отпускать на волю коал, спасённых от лесных пожаров, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. ...
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