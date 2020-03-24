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В Австралии отпускают на волю коал, спасённых на пожарах

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Хорошие новости приходят из Австралии, где начали отпускать на волю коал, спасённых от лесных пожаров, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 

В Австралии отпускают на волю коал, спасённых на пожарах


Животные долгое время находились в реабилитационных центрах по всей стране. Первыми в дикую природу вернулись четыре взрослые особи и один малыш.

В Австралии отпускают на волю коал, спасённых на пожарах

В течение двух месяцев они находились в зоопарке «Таронга» в Сиднее, где их лечили от ожогов и обезвоживания.

В Австралии отпускают на волю коал, спасённых на пожарах

Напомним, масштабные пожары бушевали в стране несколько месяцев. Пламя уничтожило больше 8 миллионов гектаров леса. 

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Новости Австралии. Хорошие новости приходят из Австралии, где начали отпускать на волю коал, спасённых от лесных пожаров, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.  ...
 
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