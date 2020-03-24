ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Найден первый предок человека и всех животных на Земле

24.03.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Австралии команда ученых обнаружила самого раннего представителя эволюционного древа, от которого произошел человек и большинство животных. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на PNAS.


Художественное представление Ikaria wariootia. Изображение: Sohail Wasif/UCR

Междисциплинарная команда ученых во главе с геологами из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружила в южной Австралии следы Ikaria wariootia. Это странный, похожий на червяка организм размером с рисовое зерно. Но ученые считают, что это, может быть, самый древний пример билатерианцев — животных с двусторонне-симметричными телами (зеркальное отражение слева и справа), с передней и задней сторонами (обычно со спиной и ртом) и двумя отверстиями на разных концах, соединенных кишкой. Такие характеристики есть у большей части живых существ, начиная от насекомых и заканчивая людьми.

Эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, полагали, что самый древний предок всех билатерианцев должен быть маленьким и простым. К сожалению, сохранение останков такого крошечного создания представлялось чем-то невероятным.

Еще 15 лет назад в отложениях эдиакарского периода возрастом 555 миллионов лет в Нильпене, на юге Австралии, исследователи обнаружили окаменелые норы. Но что за существо их оставило, по-прежнему было неясно.

Но недавно ученые заметили мельчайшие овальные отпечатки рядом с некоторыми из этих нор. При помощи лазера они воссоздали виртуальное изображение их владельца. Выяснилось, что длина этого существа составляла 2−7 миллиметров, а ширина около 1−2,5 миллиметра. По форме оно напоминало рисовое зернышко — тело было цилиндрическим с ярко выраженной головой и хвостом и слабо развитой мускулатурой. Судя по всему, Ikaria wariootia питался органикой, а значит, у него должны были иметься рот и кишечник.

В поисках пищи эти существа зарывались на небольшую глубину в песок на дне океана и двигались, сокращая мышцы по всему телу, как современные черви.

Самые ранние многоклеточные организмы из эдиакарской биоты, такие как губки и водоросли, не обладали подобной особенностью. Несмотря на то, что они были сложными многоклеточными организмами, большинство из них не имели прямого отношения к современным животным.

Обнаружение этого древнего червеобразного существа может стать важной вехой в нашем понимании происхождения животных на Земле.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ikaria wariootia - странный, похожий на червяка организм размером с рисовое зерно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Финский архитектор построил дом для своей семьи и про родителей не забыл. Вот как он выглядит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика