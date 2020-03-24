Найден первый предок человека и всех животных на Земле

Источник материала: Tut.by

В Австралии команда ученых обнаружила самого раннего представителя эволюционного древа, от которого произошел человек и большинство животных. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на PNAS .



Художественное представление Ikaria wariootia. Изображение: Sohail Wasif/UCR

Междисциплинарная команда ученых во главе с геологами из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружила в южной Австралии следы Ikaria wariootia. Это странный, похожий на червяка организм размером с рисовое зерно. Но ученые считают, что это, может быть, самый древний пример билатерианцев — животных с двусторонне-симметричными телами (зеркальное отражение слева и справа), с передней и задней сторонами (обычно со спиной и ртом) и двумя отверстиями на разных концах, соединенных кишкой. Такие характеристики есть у большей части живых существ, начиная от насекомых и заканчивая людьми.

Эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, полагали, что самый древний предок всех билатерианцев должен быть маленьким и простым. К сожалению, сохранение останков такого крошечного создания представлялось чем-то невероятным.

Еще 15 лет назад в отложениях эдиакарского периода возрастом 555 миллионов лет в Нильпене, на юге Австралии, исследователи обнаружили окаменелые норы. Но что за существо их оставило, по-прежнему было неясно.

Но недавно ученые заметили мельчайшие овальные отпечатки рядом с некоторыми из этих нор. При помощи лазера они воссоздали виртуальное изображение их владельца. Выяснилось, что длина этого существа составляла 2−7 миллиметров, а ширина около 1−2,5 миллиметра. По форме оно напоминало рисовое зернышко — тело было цилиндрическим с ярко выраженной головой и хвостом и слабо развитой мускулатурой. Судя по всему, Ikaria wariootia питался органикой, а значит, у него должны были иметься рот и кишечник.

В поисках пищи эти существа зарывались на небольшую глубину в песок на дне океана и двигались, сокращая мышцы по всему телу, как современные черви.

Самые ранние многоклеточные организмы из эдиакарской биоты, такие как губки и водоросли, не обладали подобной особенностью. Несмотря на то, что они были сложными многоклеточными организмами, большинство из них не имели прямого отношения к современным животным.

Обнаружение этого древнего червеобразного существа может стать важной вехой в нашем понимании происхождения животных на Земле.