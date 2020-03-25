14-летний подросток пропал в Минске

Источник материала: ОНТ

Без вести пропавшего 14-летнего Владислава Ленчикова разыскивает Московское РУВД Минска, сообщает пресс-служба МВД.







22 марта парень ушел из дома и до сих пор неизвестно, где он находится. На вид ему 15-16 лет, рост 160-165 см, телосложение худощавое, волосы средней длины, русые, глаза голубые.

Был одет в черную куртку с меховым капюшоном рыжего цвета, байку серо-синюю, салатовую футболку, кроссовки и джинсы серого цвета.

Из особых примет – челка окрашена в светлый цвет.

Информацию о пропавшем парне можно сообщить по номерам телефонов 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04, 8 (017) 208-78-15, 102.

Фото: Telegram-канал МВД

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