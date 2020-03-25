Как в 50 лет выглядеть на 30? Части тела, которые выдают ваш возраст

Источник материала: ОНТ

Вовсе не обязательно ложиться под нож хирурга, чтобы выглядеть моложе своего настоящего возраста. Достаточно помнить, что некоторые части вашего тела больше всего подвержены старению. Именно поэтому стоит обращать на них особое внимание.

1. Руки. Это самая настоящая визитная карточка любой женщины. Морщины и пигментные пятна в первую очередь выдают её возраст. Чтобы их избежать, необходимо постоянно пользоваться кремами. Зачастую женщины зациклены только на своём лице, забывая про руки. Они не учитывают тот факт, что солнцезащитный крем необходим не только для лица, но и для рук.

2. Ногти. Дело в том, что ногти с годами становятся более ломкими и тонкими. Со временем на них появляются жёлтые пигментные пятна. Скрыть это вам поможет антивозрастной маникюр, при котором мастер подберёт правильный оттенок лака, форму ногтевой пластины и длину.

3. Лицо. Первые морщины появляются у довольно молодых девушек в возрасте 20 лет. Однако не стоит паниковать. Не забывайте ежедневно тонизировать и увлажнять кожу. Помимо домашнего ухода, можно воспользоваться помощью косметолога. В этом вам поможет лазерное омоложение. Если данная процедура для вас довольно дорогостоящая, то поддерживать лицо молодым вам поможет фейсфитнес - гимнастика для лица. Её можно делать даже дома.

4. Живот. Даже у самых стройных в 40 лет куда-то пропадает талия. На этом месте обычно появляется «спасательный круг». Его очень тяжело спрятать под одеждой. Для того, чтобы от него избавиться вовсе не обязательно изнурять себя строгими диетами и силовыми тренировками. Для того, чтобы худеть - питание должно быть вкусное. Найдите для себя пп-рецепты. Питайтесь правильно и вкусно. что касается физической нагрузки, то найдите занятие себе по душе. Оно поможет не только похудеть, но и поднять настроение.

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