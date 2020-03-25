Подборка популярных игровых приставок в 2020-м

Источник материала: Tut.by

Приставка может стать отличным дополнением к игровому компьютеру или даже полностью заменить его. Для консолей выходит немало эксклюзивных игр, недоступных для ПК. Не в последнюю очередь именно поэтому они так востребованы среди геймеров разных возрастов.

7 приставок, наиболее популярных в 2020 году

Sony PlayStation 4 Pro

Приставка Sony PlayStation 4 Pro вышла еще осенью 2016 года, но до сих пор пользуется популярностью у геймеров. Ее хвалят в первую очередь за компактность и небольшой вес, дизайн, геймпад, производительность, а также за наличие по-настоящему крутых эксклюзивных релизов. Пожалуй, главный недостаток, на который жалуются пользователи, — по умолчанию покупатель получает голую приставку. Соответственно, нужно заранее закладывать дополнительный бюджет на игры.

Microsoft Xbox One S 1 ТБ S All Digital

Основная фишка приставки Microsoft Xbox One S 1 ТБ S All Digital , вышедшей весной 2019 года, — отсутствие дисковода: она поддерживает только цифровой контент, что вполне в духе времени. В комплекте с ней идут три игры, среди них — Minecraft. Модель поддерживает формат 4K и технологию HDR. Среди плюсов устройства — тихая и быстрая работа, бюджетная цена. В числе недостатков — приставка доступна только в белом цветовом решении.

Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ

Ключевое отличие Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ от PS4 — размер. Приставка на 40% меньше первоначальной модели. Объем жесткого диска — 1 ТБ. Кстати, популярностью у покупателей пользуется и вариант с 500 Гб . Комплект включает в себя несколько предустановленных игр, что помогает избежать дополнительных трат в первое время после покупки. В числе преимуществ консоли — удобный геймпад, высокое качество графики, минимум шума во время работы. Что касается минусов, то некоторые пользователи жалуются на медленное скачивание игр при помощи Wi-Fi при нормальном интернет-соединении.

Nintendo Switch

Гибридная игровая консоль Nintendo Switch , выпущенная в 2017 году, — это разработка японской компании Nintendo . Устройство может функционировать в качестве домашней приставки или как планшетный компьютер. Благодаря этому она представляет собой отличный вариант не только для использования дома, но и в дороге или на отдыхе. Пользователи отмечают, что приставку легко освоить: с этим без проблем справится даже маленький ребенок. При этом Nintendo Switch оснащена функцией родительского контроля. Среди основных недостатков консоли — дороговизна игр и оригинальных аксессуаров.

Microsoft Xbox One X

Консоль Xbox One X , которая появилась на рынке в 2017 году, представляет собой высокопроизводительную версию Xbox One. Приставка дает возможность геймерам насладиться играми в «честном» 4К. Модель легкая и тонкая, работает тихо даже при пиковых нагрузках, отличается высокой производительностью. Среди немногочисленных недостатков — отсутствие подставки для вертикального расположения устройства. Кроме того, некоторые пользователи жалуются на неудобное главное меню. Впрочем, его можно минут за двадцать настроить под себя.

Nintendo Switch Lite

Компактная консоль Nintendo Switch Lite порадует как детей, так и взрослых. Устройство — идеальный вариант для тех, кто не хочет в дороге расставаться с любимыми играми. Модель характеризуется отличным качеством сборки, быстрой оперативной системой, емким аккумулятором. Пользователям доступны все игры для Nintendo Switch, поддерживающие портативный режим. Консоль нельзя подключить к телевизору. Также нет возможности подсоединить беспроводные наушники напрямую к приставке без покупки дополнительных приспособлений.

Sony PlayStation Classic

В 2018 году компания Sony выпустила PlayStation Classic — бюджетную консоль для тех, кто любит вспоминать старые добрые времена. Внешне она представляет собой копию оригинальной PS. Разница в том, что новая модель отличается меньшим размером. Кроме того, у нее отсутствует дисковод. Все игры, которыми предстоит насладиться геймерам, зашиты во встроенную память. Их лишь двадцать штук, причем к выбору производителя возникают вопросы. Среди прочих недостатков модели — отсутствие в комплекте блока питания и небольшая длина проводов у геймпадов.

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