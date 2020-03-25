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Не только коронавирус: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Источник материала: Партизан
В Китае от хантавируса скончался первый человек.
Трагедия произошла в провинции Юньнань, сообщают китайские СМИ и социальные сети.
Согласно опубликованной информации, мужчина скончался в автобусе, который направлялся в провинцию Шаньдун.
Медики диагностировали у умершего мужчины заболевание, вызванное хантавирусом.
На наличие заражения были проверены и все остальные пассажиры автобуса. Информации о состоянии их здоровья и результатах тестов пока нет.
На данный момент зафиксированная смерть – первый случай летального исхода от данного вируса.
Хантавирус распространяется через грызунов. Впервые штамм вируса был описан в 1978 году.
Ранее в медицинской практике были зарегистрированы случаи заражения человека вирусом от летучих мышей после их укуса.
Случаи передачи хантавируса от человека к человеку являются достаточно редкими. Однако подобные ситуации были зафиксированы в Южной Америке.
Симптомами заражения хантавирусом являются почечный и лёгочный синдромы. На данный момент эффективного средства лечения заболевания, не считая купирования симптомов, нет.
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В Китае от хантавируса скончался первый человек.
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