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Не только коронавирус: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

25.03.2020 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Китае от хантавируса скончался первый человек.

Трагедия произошла в провинции Юньнань, сообщают китайские СМИ и социальные сети.

Согласно опубликованной информации, мужчина скончался в автобусе, который направлялся в провинцию Шаньдун.

Медики диагностировали у умершего мужчины заболевание, вызванное хантавирусом.

На наличие заражения были проверены и все остальные пассажиры автобуса. Информации о состоянии их здоровья и результатах тестов пока нет.

На данный момент зафиксированная смерть – первый случай летального исхода от данного вируса.

Хантавирус распространяется через грызунов. Впервые штамм вируса был описан в 1978 году.

Ранее в медицинской практике были зарегистрированы случаи заражения человека вирусом от летучих мышей после их укуса.

Случаи передачи хантавируса от человека к человеку являются достаточно редкими. Однако подобные ситуации были зафиксированы в Южной Америке.

Симптомами заражения хантавирусом являются почечный и лёгочный синдромы. На данный момент эффективного средства лечения заболевания, не считая купирования симптомов, нет.
 
 
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В Китае от хантавируса скончался первый человек.
 
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