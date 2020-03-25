Источник материала: Кричевская жизнь

С 2020 года на базе средней школы № 8 будет начата реализация проекта «Здоровая школа» под девизом «Все имеет смысл, пока есть здоровье». Главная идея проекта – организация совместной деятельнос­ти педагогов и обучающихся, родителей, а также других заинтересованных организаций в сохранении здоровья, направленной на оптимизацию учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и создание в учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры здорового образа жизни.Цель проекта – создание модели здоровьесберегающей образовательной среды учреждения путем интеграции педагогических, информационных, интеллектуальных и материально-технических ресурсов.

Какие задачи ставят перед собой участники проекта «Здоровая школа»? Это – формировать у обучающихся систему знаний на игровых, учебных и факультативных занятиях и во внеурочное время о сбережении здоровья, мотивацию на сохранение здоровья;

создать систему содержательного, информационного, материально-технического обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения, педагогов, законных представителей обучающихся к здоровому образу жизни;

создать в учреждении оптимальный двигательный режим для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом.

В процессе реализации проек­та его участники рассчитывают на результат, который предполагает:

снижение показателей заболеваемости детей;

стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям;

повышение качества и уровня обучения школьников;

повышение уровня воспитанности детей и подростков;

полученные в школе знания о здоровом образе жизни позволят ребятам понять, как и почему им нужно заботиться о своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни;

учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соот­ветствия требованиям здорового образа жизни;

учащиеся научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с окружающими.

Основные направления дея­тельности проекта – медицинское, просветительское, психолого-педагогическое, спортивно-оздоровительное, диагностическое. Реализация проекта «Здоровая школа» рассчитана на 2020-2023 годы.