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Оперативники выявили нелегального бизнесмена
Источник материала: БTЕще один случай перепродажи медицинских масок. На этот раз в Гродно. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили нелегального бизнесмена. По информации ведомства, 29-летний местный житель покупал медицинские товары в аптеках города. Затем находил покупателей через Интернет. При этом стоимость товара предприимчивый гродненец значительно увеличивал. Во время попытки продажи 200 масок, нескольких коробок перчаток и дезинфицирующего средства мужчину задержали.
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Еще один случай перепродажи медицинских масок. На этот раз в Гродно. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили нелегального бизнесмена. По...
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