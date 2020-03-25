«Доллары снимают постоянно». Загружают ли банкоматы валютой и какие сейчас курсы в обменниках

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль на последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, 24 марта, окреп к доллару и евро. Банки отреагировали на эту новость снижением курса валют. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы евро и доллара сейчас установлены, и поинтересовался у банков, есть ли сейчас валюта в банкоматах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Какие курсы валют сейчас в обменниках

Самый «дорогой» евро сейчас продает Альфа-Банк — по 2,93 рубля, а самый «дешевый» — Абсолютбанк (2,852 рубля).

Выгоднее всего сдавать евро в Абсолютбанке — 2,805 рубля.

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,73 рубля (Альфа-Банк и Приорбанк). пример, в Белорусском народном банке — 2,68 рубля, а Беларусбанке — 2,67 рубля. «Дешевле» всего доллар в Paritetbank (2,612 рубля).

Выше всего курс покупки банком американской валюты — 2,6 рубля (БСБ-Банк).

Загружают ли банкоматы валютой

Не все банки по-прежнему загружают валюту в банкоматы. Среди них — Беларусбанк, Белагропромбанк, Белорусский народный банк.

Альфа-Банк помещает в банкоматы доллары (евро — нет), но их быстро снимают.

«К сожалению, очень большой спрос на доллары, их активно снимают, не успеваем загружать, снимают постоянно, — рассказали в Альфа-Банке. — Вы можете заказать сумму, которую хотите купить, в отделении банка, через 5 дней сможете вывести на кассе. Можно заказать через чат либо позвонив по номеру 198».

В Банке БелВЭБ и БПС-Сбербанке сообщили, что загружают валюту банкоматы. В Банке БелВЭБ — доллары и евро (но по наличию валюты в банкоматах не сориентировали), а в БПС-Сбербанке — доллары (около 40 банкоматов по Минску), евро (в 4 банкоматах) и российский рубли (в один). При обращении в контакт-центр БПС-Сбербанка доллары были наличии в нескольких банкоматах.