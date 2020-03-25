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В Толочинском районе в аварии с лесовозом погиб водитель Kia

25.03.2020 11:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 марта около четырёх часов вечера в городском посёлке Коханово Толочинского района произошло смертельное ДТП. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на перекрёстке улиц Старосельская и Промышленная столкнулись кроссовер Kia Sorento и лесовоз «МАЗ». 60-летний водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. 

По факту аварии ведётся проверка. 

Весной 2020 года в Смолевичском районе столкнулись фура и легковушка.

Пострадал один человек – подробности здесь

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Новости Беларуси. 24 марта около четырёх часов вечера в городском посёлке Коханово Толочинского района произошло смертельное ДТП.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
 
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