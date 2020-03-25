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В Толочинском районе в аварии с лесовозом погиб водитель Kia
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 марта около четырёх часов вечера в городском посёлке Коханово Толочинского района произошло смертельное ДТП.
Как
По факту аварии ведётся проверка.
Весной 2020 года в Смолевичском районе столкнулись фура и легковушка.
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Новости Беларуси. 24 марта около четырёх часов вечера в городском посёлке Коханово Толочинского района произошло смертельное ДТП. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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