В Толочинском районе в аварии с лесовозом погиб водитель Kia

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 марта около четырёх часов вечера в городском посёлке Коханово Толочинского района произошло смертельное ДТП.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на перекрёстке улиц Старосельская и Промышленная столкнулись кроссовер Kia Sorento и лесовоз «МАЗ». 60-летний водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту аварии ведётся проверка.

Весной 2020 года в Смолевичском районе столкнулись фура и легковушка.