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Скорая помощь. 10 бюджетных средств, которые спасут кожу рук от «побочек» антисептика
Источник материала: Tut.by
Медики постоянно напоминают нам о том, как важно сейчас соблюдать гигиену. И мы с готовностью следуем их рекомендациям: постоянно моем руки с мылом и обрабатываем их антисептиками. Правда, ударная доза ПАВов и дезинфектантов приносит не только пользу, но и вред: кожа пересыхает настолько, что рискует покрыться трещинами. А это, как известно, лучшие ворота для инфекций. Да и просто — очень неприятно, согласитесь.
О том, как спасти руки в этот непростой для всех, и для них в том числе, период, сегодня рассказывает косметолог LADY: она подобрала 10 недорогих (до 30 рублей), но действенных средств, которые можно купить онлайн (и получить, не выходя из дома).
Домашняя аптечка
Обладатели сухой, чувствительной кожи рук (а также те, кто страдает от дерматологических заболеваний — например экземы) попадают в зону риска: частый контакт с антисептиками и жесткой водой может привести к зуду и трещинам. Поэтому на время эпидемии им стоит запастись косметическим кремом из аптеки.
Почему в такой ситуации нужны именно аптечные средства? Во-первых, у них довольно нейтральный состав, подходящий даже для аллергиков. Они не раздражают и без того реактивную, поврежденную кожу и чаще всего не имеют отдушки. Во-вторых, кремы от аптечных марок обладают широким спектром действий — в том числе и заживляющим.
И все же не забывайте: если у вас есть дерматологические заболевания, перед использованием любого из этих средств желательно проконсультироваться с вашим лечащим врачом.
Мы рекомендуем обратить внимание на три крема: Avene Cicalfate Repairing barrier cream, Ictyane hand cream от Ducray и CeraVe Reparative hand cream.
В составе средства от Avene — медь и цинк, которые препятствуют размножению микроорганизмов и восстанавливают поврежденную кожу рук. А воск и минеральное масло защищают ее от внешних воздействий.
Ictyane от Ducray содержит масло ши (оно прекрасно смягчает кожу), а также токоферол и пантенол, которые помогут справиться с мелкими трещинками.
А крем от CeraVe содержит церамиды, которые восстанавливают естественный защитный барьер кожи.
SOS-средства
Если целостность кожных покровов не нарушена, но сухость и стянутость не дают чувствовать себя комфортно, воспользуйтесь специальными масками — например в формате одноразовых перчаток, пропитанных составом (такие есть у Petitfee или Kocostar). Это очень удобно: пока средство действует, вы можете спокойно заниматься своими делами — работать за компьютером, готовить и даже мыть посуду.
С экстремально сухой кожей прекрасно справится и «ветеран» от Bielita — крем-маска из линейки PRO Manicure. В нее добавлено большое количество смягчающих компонентов (в частности виноградное масло и масло персиковых косточек, аллантоин, бетаин), а также лавандовое масло — оно обладает успокаивающим эффектом.
На каждый день
Многие из нас продолжают посещать общественные места — офисы, продуктовые магазины, аптеки — и вынуждены общаться с мылом и антисептиком куда чаще, чем те, кто ушел на карантин. Поэтому мы подобрали пару максимально бюджетных и компактных кремов, которые можно закинуть в сумочку или положить на рабочий стол.
Бальзам «SOS-восстановление» от Nivea имеет весьма нетипичную для бальзамов текстуру — это плотный, очень густой крем. В составе — масло ши (питает, смягчает), пантенол (заживляет) и глицерин (удерживает влагу).
В вопросах смягчения и регенерации огрубевшей кожи рук (и ног, кстати, тоже) нет равных мочевине. Этот компонент в оптимальной (10%) концентрации можно найти в двух бюджетных кремах — от российской марки L'Adelaide и польской Bielenda.
А в качестве ночного ухода (или крема под перчатки, если вы работаете в них) прекрасно подойдет белорусский крем-парафин от BioWorld. Он не только создает защитную пленку, но и восстанавливает кожу — за счет масла ши и токоферола.
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О том, как спасти руки в этот непростой для всех, и для них в том числе, период, сегодня рассказывает косметолог LADY: она подобрала 10 недорогих (до 30 рублей), но...
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