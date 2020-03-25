Скорая помощь. 10 бюджетных средств, которые спасут кожу рук от «побочек» антисептика

Источник материала: Tut.by

Медики постоянно напоминают нам о том, как важно сейчас соблюдать гигиену. И мы с готовностью следуем их рекомендациям: постоянно моем руки с мылом и обрабатываем их антисептиками. Правда, ударная доза ПАВов и дезинфектантов приносит не только пользу, но и вред: кожа пересыхает настолько, что рискует покрыться трещинами. А это, как известно, лучшие ворота для инфекций. Да и просто — очень неприятно, согласитесь.

О том, как спасти руки в этот непростой для всех, и для них в том числе, период, сегодня рассказывает косметолог LADY: она подобрала 10 недорогих (до 30 рублей), но действенных средств, которые можно купить онлайн (и получить, не выходя из дома).

Анастасия Величко Косметолог-эстетист

Домашняя аптечка

Обладатели сухой, чувствительной кожи рук (а также те, кто страдает от дерматологических заболеваний — например экземы) попадают в зону риска: частый контакт с антисептиками и жесткой водой может привести к зуду и трещинам. Поэтому на время эпидемии им стоит запастись косметическим кремом из аптеки.

Почему в такой ситуации нужны именно аптечные средства? Во-первых, у них довольно нейтральный состав, подходящий даже для аллергиков. Они не раздражают и без того реактивную, поврежденную кожу и чаще всего не имеют отдушки. Во-вторых, кремы от аптечных марок обладают широким спектром действий — в том числе и заживляющим.

И все же не забывайте: если у вас есть дерматологические заболевания, перед использованием любого из этих средств желательно проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

Мы рекомендуем обратить внимание на три крема: Avene Cicalfate Repairing barrier cream, Ictyane hand cream от Ducray и CeraVe Reparative hand cream.

В составе средства от Avene — медь и цинк, которые препятствуют размножению микроорганизмов и восстанавливают поврежденную кожу рук. А воск и минеральное масло защищают ее от внешних воздействий.





Ictyane от Ducray содержит масло ши (оно прекрасно смягчает кожу), а также токоферол и пантенол, которые помогут справиться с мелкими трещинками.





А крем от CeraVe содержит церамиды, которые восстанавливают естественный защитный барьер кожи.





SOS-средства

Если целостность кожных покровов не нарушена, но сухость и стянутость не дают чувствовать себя комфортно, воспользуйтесь специальными масками — например в формате одноразовых перчаток, пропитанных составом (такие есть у Petitfee или Kocostar). Это очень удобно: пока средство действует, вы можете спокойно заниматься своими делами — работать за компьютером, готовить и даже мыть посуду.









С экстремально сухой кожей прекрасно справится и «ветеран» от Bielita — крем-маска из линейки PRO Manicure. В нее добавлено большое количество смягчающих компонентов (в частности виноградное масло и масло персиковых косточек, аллантоин, бетаин), а также лавандовое масло — оно обладает успокаивающим эффектом.





На каждый день

Многие из нас продолжают посещать общественные места — офисы, продуктовые магазины, аптеки — и вынуждены общаться с мылом и антисептиком куда чаще, чем те, кто ушел на карантин. Поэтому мы подобрали пару максимально бюджетных и компактных кремов, которые можно закинуть в сумочку или положить на рабочий стол.

Бальзам «SOS-восстановление» от Nivea имеет весьма нетипичную для бальзамов текстуру — это плотный, очень густой крем. В составе — масло ши (питает, смягчает), пантенол (заживляет) и глицерин (удерживает влагу).





В вопросах смягчения и регенерации огрубевшей кожи рук (и ног, кстати, тоже) нет равных мочевине. Этот компонент в оптимальной (10%) концентрации можно найти в двух бюджетных кремах — от российской марки L'Adelaide и польской Bielenda.









А в качестве ночного ухода (или крема под перчатки, если вы работаете в них) прекрасно подойдет белорусский крем-парафин от BioWorld. Он не только создает защитную пленку, но и восстанавливает кожу — за счет масла ши и токоферола.



