Беларусь и Россия формируют единую базу невыездных граждан

Источник материала: ОНТ

Минск и Москва сформируют единую базу невыездных граждан к апрелю. У тех, кто попадёт в стоп-лист, не получится пересечь белорусско-российскую границу, чтобы потом беспрепятственно проехать дальше за рубеж.

Под «невыездной» статус можно попасть за уголовное преследование, неуплату налогов, алиментов, уклонение от воинской службы. Все эти данные поступят в пункты пропуска на государственных границах двух стран.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси: «Мы сейчас получили список из РФ, отдельный список в отношении тех лиц, право которых на выезд в РФ ограничен. Сейчас мы интегрируем эти сведения с российскими и нашими банками данных и начали выгрузку соответствующих сведений в РФ. Там еще некоторые технические моменты не урегулированы по поводу того, чтобы получить подтверждение на территории РБ, что данные успешно интегрированы в российские информационные ресурсы для того, чтобы иметь обратную связь».

С российской стороны уже поступили сведения о трёх тысячах граждан, пересечение границы для которых под запретом. Проверить свой статус до «попадания в неудобную ситуацию» можно на сайте МВД. При этом исключение из списка займет не более суток.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram