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Беларусь и Россия формируют единую базу невыездных граждан
Источник материала: ОНТ
Минск и Москва сформируют единую базу невыездных граждан к апрелю. У тех, кто попадёт в стоп-лист, не получится пересечь белорусско-российскую границу, чтобы потом беспрепятственно проехать дальше за рубеж.
Под «невыездной» статус можно попасть за уголовное преследование, неуплату налогов, алиментов, уклонение от воинской службы. Все эти данные поступят в пункты пропуска на государственных границах двух стран.
С российской стороны уже поступили сведения о трёх тысячах граждан, пересечение границы для которых под запретом. Проверить свой статус до «попадания в неудобную ситуацию» можно на сайте МВД. При этом исключение из списка займет не более суток.
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Минск и Москва сформируют единую базу невыездных граждан к апрелю. У тех, кто попадёт в стоп-лист, не получится пересечь белорусско-российскую границу, чтобы потом...
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