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Беларусь и Россия формируют единую базу невыездных граждан

25.03.2020 08:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия формируют единую базу невыездных граждан

Минск и Москва сформируют единую базу невыездных граждан к апрелю. У тех, кто попадёт в стоп-лист, не получится пересечь белорусско-российскую границу, чтобы потом беспрепятственно проехать дальше за рубеж. 

Под «невыездной» статус можно попасть за уголовное преследование, неуплату налогов, алиментов, уклонение от воинской службы. Все эти данные поступят в пункты пропуска на государственных границах двух стран. 

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси: «Мы сейчас получили список из РФ, отдельный список в отношении тех лиц, право которых на выезд в РФ ограничен. Сейчас мы интегрируем эти сведения с российскими и нашими банками данных и начали выгрузку соответствующих сведений в РФ. Там еще некоторые технические моменты не урегулированы по поводу того, чтобы получить подтверждение на территории РБ, что данные успешно интегрированы в российские информационные ресурсы для того, чтобы иметь обратную связь». 

С российской стороны уже поступили сведения о трёх тысячах граждан, пересечение границы для которых под запретом. Проверить свой статус до «попадания в неудобную ситуацию» можно на сайте МВД. При этом исключение из списка займет не более суток.   

 

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Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва сформируют единую базу невыездных граждан к апрелю. У тех, кто попадёт в стоп-лист, не получится пересечь белорусско-российскую границу, чтобы потом...
 
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