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Сегодня Саре Джессике Паркер - 55. Давайте вспомним культовый сериал «Секс в большом городе»
Источник материала: Tut.by
Сегодня Саре Джессике Паркер, без которой «Секс в большом городе» однозначно был бы совсем другим сериалом, исполняется 55 лет. AFISHA.TUT.BY, как всегда, предлагает отметить юбилей знаменитости без громких слов, зато с тестом. Готовы вспомнить, как устроен мир Кэрри, Миранды, Саманты и Шарлотты? Поехали.
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В честь дня рождения главной звезды сериала «Секс в большом городе» сделали тест о нем. Готовы вспомнить старое шоу?
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