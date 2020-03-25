Сегодня Саре Джессике Паркер - 55. Давайте вспомним культовый сериал «Секс в большом городе»

Источник материала: Tut.by

Сегодня Саре Джессике Паркер, без которой «Секс в большом городе» однозначно был бы совсем другим сериалом, исполняется 55 лет. AFISHA.TUT.BY, как всегда, предлагает отметить юбилей знаменитости без громких слов, зато с тестом. Готовы вспомнить, как устроен мир Кэрри, Миранды, Саманты и Шарлотты? Поехали.