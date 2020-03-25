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Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона Ивана Едешко с 75-летием
25.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона Ивана Едешко с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Благодаря исключительному таланту, настойчивости и трудолюбию Вы стали настоящим мастером своего дела, достигли вершин спортивного Олимпа и заслужили любовь болельщиков. Ваш жизненный путь — яркий пример для молодежи», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Иван Едешко, будучи спортсменом, достойно представлял белорусскую школу баскетбола в многонациональной сборной Советского Союза, а в качестве тренера подготовил немало высококлассных игроков.
«Уверен, что свои знания и опыт Вы и впредь будете направлять на развитие спорта и воспитание подрастающего поколения», — подчеркнул Президент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона Ивана Едешко с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства....
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