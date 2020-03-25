Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона Ивана Едешко с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Благодаря исключительному таланту, настойчивости и трудолюбию Вы стали настоящим мастером своего дела, достигли вершин спортивного Олимпа и заслужили любовь болельщиков. Ваш жизненный путь — яркий пример для молодежи», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Иван Едешко, будучи спортсменом, достойно представлял белорусскую школу баскетбола в многонациональной сборной Советского Союза, а в качестве тренера подготовил немало высококлассных игроков.

«Уверен, что свои знания и опыт Вы и впредь будете направлять на развитие спорта и воспитание подрастающего поколения», — подчеркнул Президент.

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