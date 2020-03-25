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Полная девушка повстречалась с худыми и поделилась выводами

25.03.2020 10:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналистка Кассандра Брэбо поделилась опытом отношений с более стройными, чем она, людьми. По словам Кассандры, опыт этот был преимущественно неудачным, однако в итоге ей удалось понять, какого отношения к своему телу она ожидает от партнеров, рассказывает lenta.ru


Фото: инстаграм @nonairbrushedme / Изображение носит иллюстративный характер

Полная Брэбо пожаловалась, что ее партнеры редко обращали внимание на свои «худые привилегии». Для иллюстрации она привела ситуацию, произошедшую в метро: ее стройный партнер смог протиснуться сквозь толпу и не подумал, что его полной подруге это не удастся. Из-за множества подобных инцидентов Кассандра разочаровалась в худых людях и даже начала игнорировать их профили в приложениях для онлайн-знакомств, однако позже смогла преодолеть кризис и поделилась несколькими рекомендациями.

Брэбо посоветовала худым людям, которые состоят в отношениях с полными, обращать больше внимания на их нужды. Это поможет партнерам чувствовать себя в безопасности, столкнувшись с критикой других людей. Любительница онлайн-знакомств отметила, что для нее важно знать, что партнер на ее стороне.


Фото: unsplash.com / Изображение носит иллюстративный характер

Девушка также порекомендовала стройным людям обратить внимание на свои преимущества и заняться самообразованием. По мнению Брэбо, это поможет им понять, что ежедневно переживают их полные партнеры и какой опыт это формирует.

Журналистка уверена, что друзья полных людей должны всегда пресекать критические высказывания в их адрес, даже если их партнеров нет рядом. Кроме того, по мнению журналистки, люди с лишним весом особенно нуждаются в прикосновениях, потому что общество постоянно критикует их тело и дает им понять, что они не выглядят желанными.

 
Теги: знакомства
 
 
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Журналистка Кассандра Брэбо поделилась опытом отношений с более стройными, чем она, людьми
 
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