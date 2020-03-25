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Профилактика коронавируса: советы для граждан 60+

25.03.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Профилактика коронавируса: советы для граждан 60+
Общие рекомендации

 Не выходите из дома и не встречайтесь с другими людьми без жизненно важной необходимости.

Отложите празднования дней рождения и прочих праздников.

Отложите посещение учреждений здравоохранения, если это не требует неотложных лечебных мер.

Не приглашайте к себе гостей и не ходите в гости сами (включая членов семьи).

Отложите на время контакты с детьми и внуками (дети не относятся к группе риска и для них заболевание проходит легко, но в одной семье они с высокой долей вероятности заразят бабушек и дедушек).

Избегайте мест скопления людей (общественный транспорт, магазины, поликлиники, аптеки, выставки, театры, клубы по интересам и т.д.)

Избегайте контакта с людьми, вернувшимися из-за границы.

Избегайте тесного контакта с людьми, у которых есть признаки респираторного заболевания (кашель, насморк, лихорадка). Находитесь от них на расстоянии примерно две длины руки. Используйте маску в случае возможного контакта с больными людьми.

  • Избегайте рукопожатий и поцелуев при приветствии.
  • Как можно чаще мойте руки водой с мылом (не менее 20 секунд), используйте для обработки рук антисептик жидкий (гель) или антисептические влажные салфетки.
  • Как можно чаще проветривайте помещение, где Вы находитесь и проводите влажную уборку с протиранием всех поверхностей (особенно тщательно – дверные ручки, поручни, столы, стулья, компьютерные клавиатуры и мышки, телефонные аппараты, пульты управления, другие предметы, к которым прикасаетесь в быту).

Планируйте свою жизнь!

 По возможности не ходите сами в магазин и аптеку, попросите сделать это родственников или социального работника. Если Вы вынуждены ходить в магазины и аптеку самостоятельно, то делайте это как можно реже и соблюдайте вышеуказанные общие рекомендации.

Если Вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарственные средства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру  учреждения здравоохранения по месту жительства, оставьте свои контакты (ФИО, адрес, телефон), с Вами свяжется медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.

По возможности составьте список наиболее важных покупок из магазина и аптеки, попросив кого-нибудь сделать покупки и оставить их перед дверью квартиры (дома).

Продукты с длительным сроком хранения и продукты, нуждающиеся в хранении в холодильнике и в заморозке, упакуйте в отдельные пакеты и разместите в холодильнике, после чего тщательно вымойте руки.

  • Вам необходимо продумать действия на случай, если Вам понадобится медицинская помощь.

Договоритесь с близкими (знакомыми), которым можно будет позвонить в случае болезни.

Убедитесь, что у Вас записаны все необходимые номера телефонов.

Убедитесь, что Ваши близкие (знакомые) знают, какие лекарства Вам необходимы ежедневно или знают, где это можно уточнить. Перечень лекарств и порядок приема лекарств запишите на бумаге и оставьте на видном месте, например, прикрепите на дверь холодильника.

Если Вы нуждаетесь в осмотре медицинским работником в связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру учреждения здравоохранения по месту жительства, сообщите об этом, оставьте свои контакты (ФИО, адрес, телефон), в течение рабочего дня с Вами свяжется медицинский работник и согласует время для визита на дом.

Поддержите свое психологическое состояние!

 Читайте и слушайте поменьше новостей, которые вызывают беспокойство, озабоченность и стресс.

Доверяйте информации только из надежных источников и, главным образом, для того, чтобы получить указания по планированию дальнейших действий и защите себя и своих близких.

Делайте перерывы от просмотра, чтения или прослушивания новостей, ток-шоу и социальных сетей.

Береги свое тело. Старайтесь есть здоровую пищу, регулярно заниматься физическими упражнениями и побольше двигаться дома, много спать, избегать алкоголя и курения.

Найдите время, чтобы расслабиться. Попробуйте заняться другими делами, которые вам нравятся.

Договоритесь с близкими (знакомыми), что Вы будете с ними регулярно созваниваться и сообщать о своих проблемах и о том, как Вы себя чувствуете.

 
Теги: Новости
 
 
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Общие рекомендации  Не выходите из дома и не встречайтесь с другими людьми без жизненно важной необходимости. Отложите празднования дней рождения и прочих...
 
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