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Профилактика коронавируса: советы для граждан 60+
Источник материала: Радзiма
Не выходите из дома и не встречайтесь с другими людьми без жизненно важной необходимости.
Отложите празднования дней рождения и прочих праздников.
Отложите посещение учреждений здравоохранения, если это не требует неотложных лечебных мер.
Не приглашайте к себе гостей и не ходите в гости сами (включая членов семьи).
Отложите на время контакты с детьми и внуками (дети не относятся к группе риска и для них заболевание проходит легко, но в одной семье они с высокой долей вероятности заразят бабушек и дедушек).
Избегайте мест скопления людей (общественный транспорт, магазины, поликлиники, аптеки, выставки, театры, клубы по интересам и т.д.)
Избегайте контакта с людьми, вернувшимися из-за границы.
Избегайте тесного контакта с людьми, у которых есть признаки респираторного заболевания (кашель, насморк, лихорадка). Находитесь от них на расстоянии примерно две длины руки. Используйте маску в случае возможного контакта с больными людьми.
Планируйте свою жизнь!
По возможности не ходите сами в магазин и аптеку, попросите сделать это родственников или социального работника. Если Вы вынуждены ходить в магазины и аптеку самостоятельно, то делайте это как можно реже и соблюдайте вышеуказанные общие рекомендации.
Если Вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарственные средства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру учреждения здравоохранения по месту жительства, оставьте свои контакты (ФИО, адрес, телефон), с Вами свяжется медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.
По возможности составьте список наиболее важных покупок из магазина и аптеки, попросив кого-нибудь сделать покупки и оставить их перед дверью квартиры (дома).
Продукты с длительным сроком хранения и продукты, нуждающиеся в хранении в холодильнике и в заморозке, упакуйте в отдельные пакеты и разместите в холодильнике, после чего тщательно вымойте руки.
Договоритесь с близкими (знакомыми), которым можно будет позвонить в случае болезни.
Убедитесь, что у Вас записаны все необходимые номера телефонов.
Убедитесь, что Ваши близкие (знакомые) знают, какие лекарства Вам необходимы ежедневно или знают, где это можно уточнить. Перечень лекарств и порядок приема лекарств запишите на бумаге и оставьте на видном месте, например, прикрепите на дверь холодильника.
Если Вы нуждаетесь в осмотре медицинским работником в связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру учреждения здравоохранения по месту жительства, сообщите об этом, оставьте свои контакты (ФИО, адрес, телефон), в течение рабочего дня с Вами свяжется медицинский работник и согласует время для визита на дом.
Поддержите свое психологическое состояние!
Читайте и слушайте поменьше новостей, которые вызывают беспокойство, озабоченность и стресс.
Доверяйте информации только из надежных источников и, главным образом, для того, чтобы получить указания по планированию дальнейших действий и защите себя и своих близких.
Делайте перерывы от просмотра, чтения или прослушивания новостей, ток-шоу и социальных сетей.
Береги свое тело. Старайтесь есть здоровую пищу, регулярно заниматься физическими упражнениями и побольше двигаться дома, много спать, избегать алкоголя и курения.
Найдите время, чтобы расслабиться. Попробуйте заняться другими делами, которые вам нравятся.
Договоритесь с близкими (знакомыми), что Вы будете с ними регулярно созваниваться и сообщать о своих проблемах и о том, как Вы себя чувствуете.
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Общие рекомендации Не выходите из дома и не встречайтесь с другими людьми без жизненно важной необходимости. Отложите празднования дней рождения и прочих...
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