28 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41
проведет прямую телефонную линию
заместитель председателя райисполкома
Артур Владимирович Григорян.
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Прямую телефонную линию проведет Артур Григорян
25.03.2020 11:12 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
28 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41
проведет прямую телефонную линию
заместитель председателя райисполкома
Артур Владимирович Григорян.
(Visited 1 times, 1 visits today)
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28 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя райисполкома Артур Владимирович
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