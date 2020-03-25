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«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос»
Источник материала: СТВ
Украинской публике уже успела полюбиться наша талантливая соотечественница Анна Трубецкая. 20-летняя певица и блогер выступила в последнем выпуске слепых прослушиваний телешоу «Голос». Могилевчанка исполнила хит «Полюс моего притяжения» певицы Тины Кароль и стала участницей ее команды.
Анна Трубецкая, участница телепроекта «Голос» (Украина):
К концу композиции плакали все, а Тина Кароль призналась, что не слышала более прекрасного исполнения этой песни.
Анна не растерялась. Несколько мгновений и мелодия зазвучала в дуэте.
Анна Трубецкая:
Впрочем, неудивительно, ведь музыка у девушки в крови. Бабушка – народница, дедушка – гармонист, папа – военный дирижер. К своему таланту Анна добавляет упорный труд и каждодневные репетиции. Такой микс помогает добиться успеха на сцене.
Анна Трубецкая:
Удачное выступление на слепом прослушивании – только начало. Впереди у Анны прямые эфиры.
Анна Трубецкая:
Такая талантливая молодежь – гордость своей страны. А еще эти юные артисты учат нас верить в мечту и не сдаваться.
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Украинской публике уже успела полюбиться наша талантливая соотечественница Анна Трубецкая. 20-летняя певица и блогер выступила в последнем выпуске слепых...
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