ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос»

25.03.2020 11:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Украинской публике уже успела полюбиться наша талантливая соотечественница Анна Трубецкая. 20-летняя певица и блогер выступила в последнем выпуске слепых прослушиваний телешоу «Голос». Могилевчанка исполнила хит «Полюс моего притяжения» певицы Тины Кароль и стала участницей ее команды.

«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос»

Анна Трубецкая, участница телепроекта «Голос» (Украина):
Мои подписчики стали мне постоянно писать: «Аня, пожалуйста, пробуйся на «Голос». Почему ты еще не на «Голосе»? Мы будем за тебя болеть». И я реально понимаю, что эта очень плотная поддержка со стороны, я не люблю слово «фанаты» или «поклонники», тех людей, которым нравится мое творчество, вот эта поддержка, которую я ощущаю постоянно, она меня и подтолкнула. С визгом и шумом я прошла и развернула все четыре кресла.

«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос»

К концу композиции плакали все, а Тина Кароль призналась, что не слышала более прекрасного исполнения этой песни.

«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос»

Анна не растерялась. Несколько мгновений и мелодия зазвучала в дуэте.

Анна Трубецкая:
Здесь начинается космос, здесь останавливается Вселенная и между нами происходит химия, мы держимся за руку, смотрим друг другу в глаза и поем эту песню.

«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос»

Впрочем, неудивительно, ведь музыка у девушки в крови. Бабушка – народница, дедушка – гармонист, папа – военный дирижер. К своему таланту Анна добавляет упорный труд и каждодневные репетиции. Такой микс помогает добиться успеха на сцене.

Анна Трубецкая:
Моя конкурсная деятельность началась с грандиозного провала для меня. Я приехала на конкурс «Золотая пчелка» и не заняла никакого места.

«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос»

Удачное выступление на слепом прослушивании – только начало. Впереди у Анны прямые эфиры.

Анна Трубецкая:
У нас с Тиной Кароль запланирован небольшой проект, которым мы займемся сразу после окончания проекта «Голос». А, вообще, на сегодняшний день все мое внимание, все мои свободные минуты в моей жизни нацелены только на «Голос», на подготовку к следующим этапам.

«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос»

Такая талантливая молодежь – гордость своей страны. А еще эти юные артисты учат нас верить в мечту и не сдаваться.

Люди в материале: Анна Трубецкая

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинской публике уже успела полюбиться наша талантливая соотечественница Анна Трубецкая. 20-летняя певица и блогер выступила в последнем выпуске слепых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где и когда на этой неделе в Слуцком районе временно будет отключено электроснабжение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика