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В Минске произошёл пожар в девятиэтажке, погибла женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 марта примерно в полпервого дня произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже девятиэтажки.
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После проведённых реанимационных мероприятий была констатирована смерть пострадавшей. Эвакуация жильцов не проводилась, повреждено имущество на площади 4 кв.м., закопчена квартира.
Выясняется причина загорания, рассматриваются версии неосторожного обращения с огнём и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.
На прошлой неделе горел жилой дом в Городке.
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Новости Беларуси. 24 марта примерно в полпервого дня произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже девятиэтажки. По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели...
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