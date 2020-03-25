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В Минске произошёл пожар в девятиэтажке, погибла женщина

25.03.2020 11:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 марта примерно в полпервого дня произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже девятиэтажки. 

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили на полу в коридоре 50-летнюю хозяйку квартиры. Женщина была без сознания, подразделения МЧС вынесли её наружу и передали медикам. 

В Минске произошёл пожар в девятиэтажке, погибла женщина
Фото: Минское ГУМЧС 

После проведённых реанимационных мероприятий была констатирована смерть пострадавшей. Эвакуация жильцов не проводилась, повреждено имущество на площади 4 кв.м., закопчена квартира. 

В Минске произошёл пожар в девятиэтажке, погибла женщина
Фото: Минское ГУМЧС 

Выясняется причина загорания, рассматриваются версии неосторожного обращения с огнём и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате. 

На прошлой неделе горел жилой дом в Городке.

В помещении возле печи было обнаружено тело мужчины – здесь подробности

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Новости Беларуси. 24 марта примерно в полпервого дня произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже девятиэтажки.  По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели...
 
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