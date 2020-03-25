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Cредняя зарплата белорусов за февраль выросла до 1119,7 рубля

25.03.2020 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По сравнению с январем 2020 года зарплата увеличилась на 1,6 рубля. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет.

Больше всего зарабатывают жители Минска – 1591,6 рубля (темп роста к февралю 2019 года - 109,1%). В Минской области она составила 1105,1 рубля (108,7%), Гомельской – 993,4 рубля (107,9%), Брестской – 961,4 рубля (109,4%), Гродненской – 952,8 рубля (109,8%), Витебской – 939,5 рубля (108,9%), Могилевской – 921 рубль (108,5%).

Больше всего в феврале получали работники информационных технологий (4697,4 рубля), воздушного транспорта (2689,8 рубля, в том числе пассажирского – 2832,8 рубля). В сфере финансовых услуг и страхования – 2463,6 рубля, производство кокса и продуктов нефтепереработки – 1805,5 рубля, горнодобывающая промышленность –1789,6 рубля, производство химических продуктов –1699,7 рубля, деятельность в области телекоммуникаций –1722,8 рубля, профессиональная, научная и техническая деятельность – 1543,3 рубля.

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (565,3 рубля), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (658,7 рубля), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (661,9 рубля), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (683,4 рубля), занят рыболовством или рыбоводством (715,1 рубля), сообщает БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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По сравнению с январем 2020 года зарплата увеличилась на 1,6 рубля. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет.
 
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