ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Aston Martin откажется от моторов Mercedes-AMG в пользу V6 собственной разработки

25.03.2020 11:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Aston Martin обнародовала первую информацию о своей новейшей бензиновой «шестерке», которую планируется устанавливать на будущие модели бренда.


В Aston Martin говорят, что новый турбированный V6 объемом 3 л является первым за полвека двигателем собственной разработки британских мотористов. Последним классическим мотором Aston Martin считается V-образная «восьмерка» образца 1968 года, которую разработал польский инженер Тадек Марек. В настоящее время спорткары марки оснащаются 5,2-литровым V12, который выпускают на заводе Ford в Кельне, а также битурбо-V8 4.0, который устанавливается и на многие Mercedes с приставкой AMG. Но немцы будут постепенно отказываться от своего V8 в пользу новой электрифицированной установки с турбо-«четверкой» — для Aston Martin четыре цилиндра в ряд под капотом явно несолидно, поэтому англичане поспешили создать собственный двигатель.


Подробностей о новой V-образной «шестерке» с кодовым обозначением TM01 пока немного. Известно, что весит мотор менее 200 кг, оснащен парой турбокомпрессоров (установлены в развале блока цилиндров) и располагает непосредственным впрыском и системой смазки с сухим картером, позволяющей исключить масляное «голодание» при боковых перегрузках.


Двигатель уже прошел первую серию испытаний на диностенде, но отдачу разработчики не называют. Первой моделью с новым V6 станет купе Valhalla, где мотор будет работать в составе гибридной установки мощностью около 1000 л.с. Дебют гиперкара, который выпустят тиражом 500 единиц, запланирован на 2022 год. Затем новыми V6 станут оснащать и другие модели Aston Martin.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Aston Martin обнародовала первую информацию о своей новейшей бензиновой «шестерке», которую планируется устанавливать на будущие модели бренда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Купаловская «Паўлінка» будет транслироваться онлайн на весь мир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика