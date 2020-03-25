Aston Martin откажется от моторов Mercedes-AMG в пользу V6 собственной разработки

Источник материала: Tut.by

Компания Aston Martin обнародовала первую информацию о своей новейшей бензиновой «шестерке», которую планируется устанавливать на будущие модели бренда.





В Aston Martin говорят, что новый турбированный V6 объемом 3 л является первым за полвека двигателем собственной разработки британских мотористов. Последним классическим мотором Aston Martin считается V-образная «восьмерка» образца 1968 года, которую разработал польский инженер Тадек Марек. В настоящее время спорткары марки оснащаются 5,2-литровым V12, который выпускают на заводе Ford в Кельне, а также битурбо-V8 4.0, который устанавливается и на многие Mercedes с приставкой AMG. Но немцы будут постепенно отказываться от своего V8 в пользу новой электрифицированной установки с турбо-«четверкой» — для Aston Martin четыре цилиндра в ряд под капотом явно несолидно, поэтому англичане поспешили создать собственный двигатель.





Подробностей о новой V-образной «шестерке» с кодовым обозначением TM01 пока немного. Известно, что весит мотор менее 200 кг, оснащен парой турбокомпрессоров (установлены в развале блока цилиндров) и располагает непосредственным впрыском и системой смазки с сухим картером, позволяющей исключить масляное «голодание» при боковых перегрузках.





Двигатель уже прошел первую серию испытаний на диностенде, но отдачу разработчики не называют. Первой моделью с новым V6 станет купе Valhalla , где мотор будет работать в составе гибридной установки мощностью около 1000 л.с. Дебют гиперкара, который выпустят тиражом 500 единиц, запланирован на 2022 год. Затем новыми V6 станут оснащать и другие модели Aston Martin.