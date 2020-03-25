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Volkswagen отмечает 70-летний юбилей модели Transporter

25.03.2020 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте 1950 года с конвейера завода Volkswagen в Вольфсбурге сошел первый экземпляр фургона с заводским индексом Type 2 — нынешнее поколение T6.1 от исторического предшественника отделяет целых семь десятилетий.


Изготовленный вручную прототип фургона, за которым впоследствии закрепилось прозвище Bulli (то есть «бычок» по-немецки), Volkswagen представил еще в ноябре 1949 года. Двигатель и коробку передач для новой модели позаимствовали у Beetle, кузов с усиленным днищем был разработан «с нуля».


Чтобы поспевать за постоянно растущим спросом на Transporter первого поколения, в 1956 году производство было освоено на новом предприятии в Ганновере. С 1957 года автомобиль начали выпускать и в Бразилии.


На сегодняшний день за всю историю линейки T, охватывающую шесть поколений, было произведено более 13 миллионов автомобилей — после Beetle это второй мировой бестселлер Volkswagen. Модель до сих пор находится в производственной программе концерна — нынешнее семейство T6.1, куда входят также версии Caravelle, Multivan и California, было представлено прошлой осенью, а в этом году добралось и до Беларуси.

 
 
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В марте 1950 года с конвейера завода Volkswagen в Вольфсбурге сошел первый экземпляр фургона с заводским индексом Type 2.
 
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