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На видео попало странное поведение птиц: виной тому коронавирус

25.03.2020 11:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Испании карантин нарушает привычный уклад жизни не только у людей, но и у птиц. Теперь они целой стаей окружают прохожих, чтобы отнять у них пищу. 

Всем известно, что голуби не самые скромные птицы. Они никогда не отказывают себе в удовольствии выхватить мороженое или пирожок из рук отвлёкшегося человека. Однако сейчас в испанском городе Бенидорм из-за карантина птицы лишены этого удовольствия. 

Но в этом есть и опасность. Теперь животные действуют не поодиночке, а целой стаей. Артур Балагер на своей странице в Twitter показал, что случается с человеком, который идёт по пустой улице с тележкой для покупок. 

На видео попало странное поведение птиц: виной тому коронавирус
Фото: twitter.com/ArturBalaguer 

«Немного страшно, правда», – признался автор видео, которое набрало 1,8 миллиона просмотров. 

В комментариях пользователи вспомнили разные фильмы ужасов, связанные с нападениями птиц, а также отметили, что будь на месте голубей чайки, человек точно остался бы без тележки. 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как преобразились города в тех странах, где введён карантин.

По японскому городу Нара гуляют олени, а в каналах Венеции плавают лебеди и дельфины (подробности здесь). 

Люди в материале: Артур Балагер, Artur Balaguer

 
 
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В Испании карантин нарушает привычный уклад жизни не только у людей, но и у птиц. Теперь они целой стаей окружают прохожих, чтобы отнять у них пищу.  Всем известно,...
 
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