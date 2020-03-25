На видео попало странное поведение птиц: виной тому коронавирус

Источник материала: СТВ

В Испании карантин нарушает привычный уклад жизни не только у людей, но и у птиц. Теперь они целой стаей окружают прохожих, чтобы отнять у них пищу.

Всем известно, что голуби не самые скромные птицы. Они никогда не отказывают себе в удовольствии выхватить мороженое или пирожок из рук отвлёкшегося человека. Однако сейчас в испанском городе Бенидорм из-за карантина птицы лишены этого удовольствия.

Но в этом есть и опасность. Теперь животные действуют не поодиночке, а целой стаей. Артур Балагер на своей странице в Twitter показал , что случается с человеком, который идёт по пустой улице с тележкой для покупок.



Фото: twitter.com/ArturBalaguer

«Немного страшно, правда», – признался автор видео, которое набрало 1,8 миллиона просмотров.

В комментариях пользователи вспомнили разные фильмы ужасов, связанные с нападениями птиц, а также отметили, что будь на месте голубей чайки, человек точно остался бы без тележки.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как преобразились города в тех странах, где введён карантин.