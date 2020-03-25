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В столице Афганистана произошел теракт: 11 человек погибли, около 150 ранены

25.03.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В столице Афганистана произошел теракт: 11 человек погибли, около 150 ранены

Теракт в столице Афганистана – к этому времени известно об 11 погибших и около 150 раненых.   

Боевики напали на храм сикхов. Известно, что они использовали взрывные устройства. Также сообщается – среди нападавших были смертники. После взрывов на месте происшествия силы безопасности ведут бои с террористами. Район оцеплен. К какой именно группировке принадлежат боевики, пока не уточняется.

ФОТО: AFP

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Теракт в столице Афганистана – к этому времени известно об 11 погибших и около 150 раненых.    Боевики напали на храм сикхов. Известно, что они использовали взрывные...
 
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