В столице Афганистана произошел теракт: 11 человек погибли, около 150 ранены

Источник материала: ОНТ

Теракт в столице Афганистана – к этому времени известно об 11 погибших и около 150 раненых.

Боевики напали на храм сикхов. Известно, что они использовали взрывные устройства. Также сообщается – среди нападавших были смертники. После взрывов на месте происшествия силы безопасности ведут бои с террористами. Район оцеплен. К какой именно группировке принадлежат боевики, пока не уточняется.

ФОТО: AFP

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