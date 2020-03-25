Виртуальный читальный зал Национальной библиотеки Беларуси

Источник материала: Новости Дзержинска

Национальная библиотека Беларуси реализует для учреждений образования, научно-исследовательских институтов, библиотек, других организаций и ведомств проект «Виртуальный читальный зал».

Виртуальный читальный зал предоставляет доступ к мировым лицензионным электронным информационным ресурсам, а также к ресурсам, генерируемым Национальной библиотекой Беларуси и библиотеками нашей страны.

В Виртуальном читальном зале широко представлены авторитетные ресурсы крупнейших мировых издательств и агрегаторов электронных информационных ресурсов: компаний «EBSCO Publishing», «Clarivate Analytics», «ProQuest Information and Learning», «Wiley», «Библиороссика», издательств «Springer Nature», «Emerald Publishing», «Сambridge University Press», «Oxford University Press», «Инфра-М», «НексМедиа», «Лань», издательского дома «Гребенников» и др.

Интересными для специалистов образования будут русскоязычные периодические издания, собранные на электронных платформах. Можно оформить подписку на тематическую коллекцию целиком или сформировать индивидуальную подборку журналов.

Консультанты по работе с информационными ресурсами Виртуального читального зала Национальной библиотеки Беларуси:

Рудаковская Марина Викторовна, заведующая отделом корпоративного взаимодействия, телефон: +375 (17) 293 28 90, е-mail: rudakovskaya@nlb.by

Домовская Мария Васильевна, заведующая сектором отдела корпоративного взаимодействия, телефон: +375 (17) 293 28 39



