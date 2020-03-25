Проект указа об отсрочке по арендной плате подготовят до конца марта

Источник материала: ОНТ

Возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установление моратория на увеличение базовой арендной платы рассматривает Государственный комитет по имуществу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госкомимущества.

Меры будут направлены на поддержку туристических и транспортных услуг, гостиничного и санаторного бизнеса, общественного питания, бытовых и других услуг.

Цель проекта указа - минимизация последствий неблагоприятной эпидемиологической ситуации по отношению к наиболее уязвимым видам экономической деятельности.

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