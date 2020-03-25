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Беларусы требуют отменить парад 9 мая в Минске

25.03.2020 12:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А сэкономленные средства направить на обеспечение необходимыми медикаментами пожилых людей (особенно ветеранов, которые входят в группу максимального риска смерти от COVID-19)/



А также на закупку медицинских материалов для дооснащения всех медицинских учреждений средствами неотложной помощи.

"Только сообща можно преодолеть трудности", - говорят авторы петиции, под которой уже подписались более 1000 человек.
 
 
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А сэкономленные средства направить на обеспечение необходимыми медикаментами пожилых людей (особенно ветеранов, которые входят в группу максимального риска...
 
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