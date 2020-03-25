|
Беларусы требуют отменить парад 9 мая в Минске
Источник материала: Партизан
А сэкономленные средства направить на обеспечение необходимыми медикаментами пожилых людей (особенно ветеранов, которые входят в группу максимального риска смерти от COVID-19)/
А также на закупку медицинских материалов для дооснащения всех медицинских учреждений средствами неотложной помощи.
"Только сообща можно преодолеть трудности", - говорят авторы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А сэкономленные средства направить на обеспечение необходимыми медикаментами пожилых людей (особенно ветеранов, которые входят в группу максимального риска...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)