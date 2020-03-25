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Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии в Беларуси переходит в активную фазу. Так, учебно-боевые задачи выполняют десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В районы сосредоточения (а точнее, на полигон «Домановский») выдвинулись 103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада, а также подразделения 38-й Брестской. Военнослужащие отрабатывают вопросы маскировки и разведки. Основное внимание уделят слаживанию батальонов и служб обеспечения.
В Минобороны подчёркивают: учение позволит оценить уровень подготовки войск и станет одной из мер реагирования на манёвры НАТО у границ Беларуси.
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Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии в Беларуси переходит в активную фазу. Так, учебно-боевые задачи выполняют десантники, сообщили в...
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