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Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»

25.03.2020 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии в Беларуси переходит в активную фазу. Так, учебно-боевые задачи выполняют десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»

В районы сосредоточения (а точнее, на полигон «Домановский») выдвинулись 103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада, а также подразделения 38-й Брестской. Военнослужащие отрабатывают вопросы маскировки и разведки. Основное внимание уделят слаживанию батальонов и служб обеспечения.

Учения десантников – очередной этап совершенствования методов борьбы с терроризмом.   

Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»


Алексей Елфимов, командир 103-й отдельной воздушно-десантной бригады:  
Акцент здесь на полигоне в рамках комплексного учения делается именно на отработку слаживавния тех элементов, которые положены подразделениям. То есть, мы завершаем слаживание батальонов и тех подразделений, которые их обеспечивают. И выходим на тот венец, чтобы провести батальонно-тактическое учение, которое у нас не за горами, в апреле месяце.   

Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»

В Минобороны подчёркивают: учение позволит оценить уровень подготовки войск и станет одной из мер реагирования на манёвры НАТО у границ Беларуси. 

Люди в материале: Алексей Елфимов

 
 
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Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии в Беларуси переходит в активную фазу. Так, учебно-боевые задачи выполняют десантники, сообщили в...
 
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