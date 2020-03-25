У самых «богатых» - 4700 рублей, у «бедных» - в 8 раз меньше. Как отличаются зарплаты по отраслям

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в феврале, по данным Белстата, составила 1 119,7 рублей. Это на 1,6 рубля больше, чем в январе. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличается средняя зарплата в разных регионах и сферах деятельности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что данные об официальной зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов (1% от зарплаты). Соответственно, средняя зарплата по стране «на руки» в феврале составила 962,94 рубля.

Больше 1000 рублей заработали в двух регионах

Только в двух регионах февральская зарплата превысила 1000 рублей — в Минске (1591,6 рублей) и Минской области (1105,1 рубля). В столице зарплата оказалась и выше средней по стране.

Меньше всего в феврале получили жители Могилевской области — 921 рубль.

В феврале в ИТ зарплаты снизились, а в образовании — выросли

Первые три позиции в зарплатном рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем остались неизменными — это информационные технологии (4697,4 рубля), деятельность воздушного транспорта (2689,8 рубля) и вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2463,6 рубля). При этом по сравнению с январем заработки в этих сферах снизились, иногда довольно заметно. Например, айтишники заработали на 69,4 рубля меньше, чем в январе, те, кто работает в авиации — на 350,6 рублей, во вспомогательной финансовой деятельности — на 159,8 рублей.

Средняя зарплата в сфере здравоохранения в феврале составила 920,4 рубля (на 58,9 рубля меньше, чем в январе), а в сфере образования — 829,3 рубля (на 25,1 рубля больше). Напомним, с этого года зарплаты бюджетников считаются по новой схеме. В январе многие педагоги и медики жаловались на снижение зарплат. В феврале в Минтруда сообщили , что большинство фактов снижения зарплаты за январь при проверке не подтвердились.

Самой низкой средняя зарплата в феврале была в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты — 565,3 рубля (на 19,1 рубля больше, чем в январе). То есть зарплаты этих работников в 8,3 раза ниже, чем у тех, кто занимается информационными технологиями.