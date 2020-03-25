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У самых «богатых» - 4700 рублей, у «бедных» - в 8 раз меньше. Как отличаются зарплаты по отраслям
Источник материала: Tut.by
Средняя зарплата в феврале, по данным Белстата,
Напомним, что данные об официальной зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов (1% от зарплаты). Соответственно, средняя зарплата по стране «на руки» в феврале составила 962,94 рубля.
Больше 1000 рублей заработали в двух регионах
Только в двух регионах февральская зарплата превысила 1000 рублей — в Минске (1591,6 рублей) и Минской области (1105,1 рубля). В столице зарплата оказалась и выше средней по стране.
Меньше всего в феврале получили жители Могилевской области — 921 рубль.
В феврале в ИТ зарплаты снизились, а в образовании — выросли
Первые три позиции в зарплатном рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем остались неизменными — это информационные технологии (4697,4 рубля), деятельность воздушного транспорта (2689,8 рубля) и вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2463,6 рубля). При этом по сравнению с январем заработки в этих сферах снизились, иногда довольно заметно. Например, айтишники заработали на 69,4 рубля меньше, чем в январе, те, кто работает в авиации — на 350,6 рублей, во вспомогательной финансовой деятельности — на 159,8 рублей.
Средняя зарплата в сфере здравоохранения в феврале составила 920,4 рубля (на 58,9 рубля меньше, чем в январе), а в сфере образования — 829,3 рубля (на 25,1 рубля больше). Напомним, с этого года зарплаты бюджетников считаются по новой схеме. В январе многие педагоги и медики
Самой низкой средняя зарплата в феврале была в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты — 565,3 рубля (на 19,1 рубля больше, чем в январе). То есть зарплаты этих работников в 8,3 раза ниже, чем у тех, кто занимается информационными технологиями.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средняя зарплата в феврале отличалась по регионам и сферам деятельности.
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