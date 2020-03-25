В Беларуси с 1 апреля подорожают сигареты

Источник материала: Ежедневник

С 1 апреля в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Увеличится стоимость табачных изделий Гродненской фабрики «Неман», а также «Табак-инвест» и «Беларусьторг».

Например, стоимость сигарет portal ONE, Matrix BLUE увеличиться на 8 копеек до 1,28 рубля, NZ breeze — на 8 копеек до 2 рублей.

ООО «Табак-инвест» повышает цены на некоторые товары в среднем на 2, 4, 5-10 копеек. К примеру, цены на NZ, portal One, Matrix Blue и Премьер QS увеличатся на 8 копеек.

Цена на «Kent Mix Red Breeze» поднимется на 2 копейки, а «Bond Street» — на 10, а на 20 копеек — Pall Mall (Superslims Azure, Superslims Violet).

Сигареты ООО «Интер Тобакко» и СЗАО «Энерго-Оил» не повысят стоимость.