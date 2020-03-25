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Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом
Источник материала: ОНТ
МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей. В том числе на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси +375 (17) 327-29-22.
Оператор проинформировал своих абонентов о такой возможности: МТС разослал SMS с информацией о доступных бесплатных звонках тем, кто сейчас находится за рубежом, со ссылкой на
Звонки на горячие линии будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов – как физических, так и корпоративных.
С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться
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Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом
МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить...
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