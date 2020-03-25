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Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом

25.03.2020 12:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом

МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей. В том числе на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси +375 (17) 327-29-22. 

Оператор проинформировал своих абонентов о такой возможности: МТС разослал SMS с информацией о доступных бесплатных звонках тем, кто сейчас находится за рубежом, со ссылкой на сайт МТС с номерами телефонов для экстренной связи.

Звонки на горячие линии будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов – как физических, так и корпоративных.

С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться здесь.

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МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить...
 
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