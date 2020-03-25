|
Торнадо в штатах Миссисипи и Алабама: 16 тысяч зданий остались без электричества
Источник материала: ОНТ
Серия разрушительных торнадо обрушилась на Миссисипи и Алабаму. В эпицентре стихии скорость ветра достигала 140 километров в час. Есть пострадавшие, их количество уточняется.
В регионе повалены деревья, повреждены не только дома – жилые кварталы. 16 тысяч зданий остались без электричества. Сейчас торнадо стремительно движутся на восток. По прогнозам синоптиков, сильные бури, ливень и град обрушатся на Каролину и Вирджинию.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серия разрушительных торнадо обрушилась на Миссисипи и Алабаму. В эпицентре стихии скорость ветра достигала 140 километров в час. Есть пострадавшие, их количество...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)