В Чериковском районе Audi переехала лежащего на дороге мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Чериковском районе, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Происшествие случилось 24 марта, в 22.40. Установлено, что 39-летний водитель Audi двигался по трассе граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи и переехал мужчину, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия, его личность устанавливается. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.