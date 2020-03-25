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В Чериковском районе Audi переехала лежащего на дороге мужчину
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Чериковском районе,
Происшествие случилось 24 марта, в 22.40. Установлено, что 39-летний водитель Audi двигался по трассе граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи и переехал мужчину, который лежал на проезжей части.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия, его личность устанавливается. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Личность погибшего устанавливается.
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