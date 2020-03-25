ГАИ области отчиталась, как прошла отработка трассы Р23

Источник материала: Слуцк Город





На минувших выходных Госавтоинспекция провела усиленную отработку автодороги Р23 Минск-Микашевичи в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАИ.

Особое внимание инспекторы уделили выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушениям правил обгона и маневрирования, не предоставлению преимущества пешеходам на пешеходных переходах, перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Всего за три дня акции ГАИ выявила 66 правонарушений со стороны участников дорожного движения.

В большинстве случаев с нарушителями велась профилактическая работа. Из общего количества правонарушений вынесено 41 устное замечание с последующей профилактической беседой в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Вместе с тем выявлено:

13 водителей, нарушивших правила обгона;

9 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами;

с проезжей части изъято 7 пешеходов, из них 4 - в нетрезвом состоянии.

Отработка автодорог Минщины будет продолжаться. В свою очередь, ГАИ настоятельно рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, быть внимательными и дисциплинированными на дороге.



Slutsk-Gorod.by