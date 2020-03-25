ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ГАИ области отчиталась, как прошла отработка трассы Р23

25.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

ГАИ области отчиталась, как прошла отработка трассы Р23

На минувших выходных Госавтоинспекция провела усиленную отработку автодороги Р23 Минск-Микашевичи в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАИ.

Особое внимание инспекторы  уделили выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушениям правил обгона и маневрирования, не предоставлению преимущества пешеходам на пешеходных переходах, перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Всего за три дня акции ГАИ выявила 66 правонарушений со стороны участников дорожного движения.

В большинстве случаев с нарушителями велась профилактическая работа. Из общего количества правонарушений вынесено 41 устное замечание с последующей профилактической беседой в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Вместе с тем выявлено:

  • 13 водителей, нарушивших правила обгона;
  • 9 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами;
  • с проезжей части изъято 7 пешеходов, из них 4 - в нетрезвом состоянии.

Отработка автодорог Минщины будет продолжаться. В свою очередь, ГАИ настоятельно рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, быть внимательными и дисциплинированными на дороге.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувших выходных Госавтоинспекция провела усиленную отработку автодороги Р23 Минск-Микашевичи в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Чериковском районе Audi переехала лежащего на дороге мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика