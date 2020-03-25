|
ГАИ области отчиталась, как прошла отработка трассы Р23
25.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На минувших выходных Госавтоинспекция провела усиленную отработку автодороги Р23 Минск-Микашевичи в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов. Об этом
Особое внимание инспекторы уделили выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушениям правил обгона и маневрирования, не предоставлению преимущества пешеходам на пешеходных переходах, перевозке несовершеннолетних пассажиров.
Всего за три дня акции ГАИ выявила 66 правонарушений со стороны участников дорожного движения.
Вместе с тем выявлено:
Отработка автодорог Минщины будет продолжаться. В свою очередь, ГАИ настоятельно рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, быть внимательными и дисциплинированными на дороге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувших выходных Госавтоинспекция провела усиленную отработку автодороги Р23 Минск-Микашевичи в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)