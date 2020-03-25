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В Барановичах на подворье обнаружили осколок системы залпового огня

25.03.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах во дворе частного дома обнаружили осколочно-боевой элемент системы залпового огня "Ураган", сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В Барановичах на подворье обнаружили осколок системы залпового огня

Инцидент произошел днем 24 марта. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 приняли решение уничтожить боеприпас на месте. Владельца участка и жильцов ближайших домов - 23 человека - эвакуировали на безопасное расстояние.

В Барановичах на подворье обнаружили осколок системы залпового огня

Операция прошла по запланированному сценарию. Никто не пострадал.

 
 
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  В Барановичах во дворе частного дома обнаружили осколочно-боевой элемент системы залпового огня "Ураган", сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
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