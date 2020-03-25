Ивьевчане высказались о работе РУП ЖКХ

Источник материала: Ивьевский край

Усовершенсвовать качество услуг ЖКХ, нам необходимо всем вместе периодически общаться на актуальные для этой сферы темы. Сегодня мы предложили нашим читателям поспособствовать позитивным изменениям ЖКХ в нашем районе. Надеемся, это поможет узнать, какие существуют пробелы в обслуживании и найти способы их устранить! Мы попросили жителей нашего города ответить на следующие вопросы:

Приходилось ли вам обращаться в организацию ЖКХ ? Как Вы оцените оперативность и качество исполнения Вашего запроса? Есть ли у вас предложения и пожелания по улучшению качества предоставляемых работ, услуг? Как вы считаете, достаточно ли вы информированы о предоставляемых ЖКХ услугах, о порядке и условиях их оказания? Есть ли за что вам сказать «спасибо» коммунальщикам?

Валентин, 62 года:

– Мне неоднократно приходилось обращаться в РУП ЖКХ за помощью в устранении неполадок. Должен заметить, что работники службы всегда справлялись с поставленной задачей. Бывали случаи, когда получалось все не сразу, но в итоге все было выполнено. Я бы оценил качество исполнения моего запроса на «хорошо».

Я бы предложил коммунальщикам более рационально подходить к вопросу экономии тепловой энергии. Когда начинается весна, в квартирах становится жарко, люди открывают настежь окна. Надо как-то научиться регулировать температурный режим в соответствии с погодными условиями.

На чтобы еще хотел обратить внимание коммунальщиков, так это на расположение мусорных контейнеров на территории возле дома № 21 по ул. 50 лет Октября. Чтобы мусоровозу подъехать к контейнерам, надо двигаться по газону, который приходит в негодность из-за тяжеловесности автомобиля. Я бы здесь обустроил подъезд. Все-таки обозначенное место находится практически в центре города.

Всю информацию о предоставляемых услугах я получаю на сайте РУП ЖКХ или звоню по телефону 115.

Спасибо я хочу сказать нашим коммунальщикам за чистоту и порядок в городе. Действительно, здесь они просто молодцы! Улицы чистые, ухоженные, красивые!

Регина, 51 год:

– Да, мне иногда приходится обращаться к коммунальщикам для устранения бытовых проблем. Они всегда это делают. Претензий и нареканий поэтому поводу я не имею.

Всю необходимую информацию о деятельности ЖКХ я узнаю по номеру 115.

Может быть, некоторые вопросы могли решаться более качественно и оперативно. Но надо понимать, что эта сфера услуг очень сложная. Иногда случаются аварии и другие ЧП из-за изношенности жилфонда. Поэтому где-то можно и сделать скидку.

Хочу сказать спасибо нашим коммунальщикам за оперативность и красивые клумбы в нашем городе. Успехов им в работе!

Татьяна, 40 лет:

– Я довольно редко обращаюсь за помощью в ЖКХ. Справляемся своими силами. Но знаю, что если что-то случилось, существует единый номер 115, где помогут решить проблему.

А спасибо коммунальщикам хочу сказать ухоженность и чистоту, за своевременность в вывозе мусора.

Татьяна, 43 года:

– Да, мне приходилось обращаться за помощью в РУП ЖКХ. Свою работу они выполнили достаточно оперативно. Чтобы хотелось улучшить? Мне, например, кажется, что не помешало бы в штат работников ЖКХ ввести ландшафтного дизайнера, который смог бы более эстетично подойти к оформлению цветочных клумб, зеленых насаждений и т. д.

Всю необходимую информацию я узнаю на сайте РУП ЖКХ.

Поблагодарить коммунальщиков я хочу за своевременную отправку «жировок» на мой электронный адрес. Это услуга очень удобная.

Поздравляю ивьевских коммунальщиков с прошедшим профессиональным праздником!

Беседовала И. БУТУРЛЯ.