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Автор «золотого паса» мюнхенской Олимпиады Иван Едешко отмечает 75-летие
25.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Знаменитому советскому баскетболисту Ивану Едешко исполнилось 75 лет, передает телеканал «МИР 24».
Именно он в 1972 году отдал «золотой пас» на Олимпийских играх в Мюнхене, когда сборная СССР выиграла у американцев.
Те последние три секунды матча сделали Ивана Едешко знаменитым на весь мир. Пас через всю площадку и точное попадание Александра Белова. СССР вырывает победу у США в финале Олимпийских игр. До этого американцы не проигрывали никому и никогда.
Недавно об этой сенсационной победе вышел фильм «Движение вверх». Сам Едешко был консультантом на съемочной площадке. С юбилеем Ивана Ивановича поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко.
Иван Едешко один из самых титулованных баскетболистов в мировой истории. Он не только олимпийский чемпион, но также победитель чемпионатов мира и Европы.
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Едешко – один из самых титулованных баскетболистов в мировой истории. Он не только олимпийский чемпион, но также победитель чемпионатов мира и Европы.
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