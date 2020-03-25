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Автор «золотого паса» мюнхенской Олимпиады Иван Едешко отмечает 75-летие

25.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Знаменитому советскому баскетболисту Ивану Едешко исполнилось 75 лет, передает телеканал «МИР 24».

Именно он в 1972 году отдал «золотой пас» на Олимпийских играх в Мюнхене, когда сборная СССР выиграла у американцев.

Те последние три секунды матча сделали Ивана Едешко знаменитым на весь мир. Пас через всю площадку и точное попадание Александра Белова. СССР вырывает победу у США в финале Олимпийских игр. До этого американцы не проигрывали никому и никогда.

Недавно об этой сенсационной победе вышел фильм «Движение вверх». Сам Едешко был консультантом на съемочной площадке. С юбилеем Ивана Ивановича поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Благодаря исключительному таланту, настойчивости и трудолюбию вы стали настоящим мастером своего дела, достигли вершин спортивного Олимпа и заслужили любовь болельщиков. Ваш жизненный путь – яркий пример для молодежи», – отметил белорусский лидер.

Иван Едешко один из самых титулованных баскетболистов в мировой истории. Он не только олимпийский чемпион, но также победитель чемпионатов мира и Европы.



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Едешко – один из самых титулованных баскетболистов в мировой истории. Он не только олимпийский чемпион, но также победитель чемпионатов мира и Европы.
 
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