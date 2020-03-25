Что должен знать покупатель, если продавец не выдает чек.

Источник материала: Клiч Радзiмы

Как правило, простого обывателя вопрос о выдаче чека при покупке того или иного товара не интересует. Однако, обнаружив брак, незадачливый гражданин начинает судорожно задумываться над тем, каким образом обменять товар или вернуть уплаченные деньги. Хорошо, когда продавец проявит добропорядочность и пойдет навстречу покупателю. А как быть в ситуации отказа продавца в обмене товара или возврате денег?

Исходя из жизненных ситуаций напрашивается однозначный вывод: чек избавит покупателя от вышеперечисленных проблем.

Выдача чеков при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг — это один из критериев отнесения государства и проживающих в нем граждан к разряду цивилизованных.

При реализации потребителю товара, выполнении работы, оказании услуги за наличный расчет, продавец (исполнитель) обязан выдать ему кассовый чек либо иной документ, подтверждающий оплату в соответствии с законодательством.

Потребитель вправе обратиться в налоговый орган с сообщением о нарушении продавцом требований законодательства.

Невыдача покупателю в определенных законодательством случаях платежного документа, подтверждающего факт приобретения товаров, выполнении работ, оказании услуг за наличный расчет, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин согласно ч. 2 ст. 12.18 Кодекса об административных правонарушениях.

Справочно

Для получения информации о

налогообложении физических,

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей можно

воспользоваться региональными

сайтами районных исполнительных

комитетов во вкладке «инспекция…»

По информации инспекции МНС по Глубокскому району:

Осуществлен отбор субъектов для включения в план выборочных проверок, который формируется органами Комитета госконтроля на 1 полугодие 2020 года. Кто включен в этот план? Если выявляются нарушения налогового законодательства, субъекту дается время, чтобы самостоятельно их устранить. А вот те, кто в отведенный срок добровольно этого не сделал, становятся претендентами для включения в план выборочных проверок.

За 2019 год инспекцией проведены 4 выборочные проверки, доначислено в бюджет 0,3 млн. рублей, предотвращен возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в размере 0,2 млн. рублей. Кроме того, инспекция проводит камеральный контроль, который позволяет выявить отклонения в порядке исчисления и уплаты налогов (сборов) и предложить плательщикам в добровольном порядке их устранить. Так, за 2019 год налоговым органом в адрес субъектов хозяйствования направлено 421 уведомление об отклонениях, выявленных при проверке налоговой отчетности. По результатам их рассмотрения плательщиками в добровольном порядке дополнительно уплачено 2,2 млн. рублей налогов, оставлено в бюджете 1,6 млн. рублей налога на добавленную стоимость. В большинстве случаев основанием для корректировки исчисленных сумм налогов (сборов) стали завышение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, занижение налоговой базы из-за неверного ее определения, неправильное применение особых режимов налогообложения.

Начальник отдела Т.В.Тимофеева