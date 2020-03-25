Павел Дуров может потерять более $1 млрд из-за спора с властями США

Источник материала: ОНТ

Суд южного округа Нью-Йорка поддержал позицию комиссии по ценным бумагам США (SEC) в споре с Telegram, в ходе которого ведомство требовало признания криптовалюты Gram ценной бумагой. Такое решение может стоить владельцу и создателю Telegram Павлу Дурову более чем $1,3 млрд. Об этом сообщает издание The Bell.

В частности, судья Кевин Кастел согласился с позицией комиссии по ценным бумагам по всем ключевым вопросам дела. Это значит, что криптовалюта Gram может считаться ценной бумагой, а соответственно, Telegram придется регистрировать ее, как размещение ценных бумаг, чего компания не сделала.

Отмечается, что решение суда пока не является окончательным, так как оно не относится ко всему процессу в целом. Однако изложенная в документе позиция оставляет Дурову мало шансов на победу в споре, цена которого составляет $1,3 млрд. Эти деньги Павел Дуров обещал вернуть своим инвесторам в случае провала Gram.

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