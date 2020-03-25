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В Бобруйске три человека скончались в результате употребления наркотического средства

25.03.2020 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 марта в Бобруйске были обнаружены тела трёх человек, которые скончались из-за употребления наркотиков. 

По информации Следственного комитета, в одной из квартир города находились 44-летний мужчина и 40-летняя женщина без признаков жизни. Согласно предварительным данным, оба человека отравились метадоном. 

Мужчина и женщина состояли на учёте в наркодиспансере в качестве лиц с наркотической зависимостью. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.328 УК РБ. 

В тот же день поступило сообщение о смерти 28-летнего жителя Бобруйска, тело было обнаружено по месту жительства молодого человека. Предварительно, он его смерть тоже наступила из-за отравления метадоном. Проводится проверка. 

Несколько недель назад в Беларуси пресекли канал поставки героина на территорию Евросоюза.

Наркотик был спрятан в порогах автомобиля – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 17 марта в Бобруйске были обнаружены тела трёх человек, которые скончались из-за употребления наркотиков.  По информации Следственного комитета,...
 
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