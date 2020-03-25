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В Бобруйске три человека скончались в результате употребления наркотического средства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 марта в Бобруйске были обнаружены тела трёх человек, которые скончались из-за употребления наркотиков.
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Мужчина и женщина состояли на учёте в наркодиспансере в качестве лиц с наркотической зависимостью. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.328 УК РБ.
В тот же день поступило сообщение о смерти 28-летнего жителя Бобруйска, тело было обнаружено по месту жительства молодого человека. Предварительно, он его смерть тоже наступила из-за отравления метадоном. Проводится проверка.
Несколько недель назад в Беларуси пресекли канал поставки героина на территорию Евросоюза.
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Новости Беларуси. 17 марта в Бобруйске были обнаружены тела трёх человек, которые скончались из-за употребления наркотиков. По информации Следственного комитета,...
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