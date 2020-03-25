В Бресте выставят на аукцион павильон у фонтана на Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

Горисполком включил в перечень объектов на очередные аукционные торги по продаже права заключения договора аренды на пять лет павильона, находящегося в хозяйственном ведении Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Условие - использоваие павильона площадью 143,8 кв. м на Советской, 62А под объект общественного питания и туристической деятельности.





При расчете ставки арендной платы к базовой ставке установлен коэффициент в зависимости от спроса на капитальное строение, его технического состояния и коммерческой выгоды в размере 3,0. Начальная цена права заключения договора аренды павильона – 608,27 рубля.





Согласно решения, коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» в установленном порядке организует и проведет аукционные торги по продаже права заключения договора аренды капитального строения.







