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В Бресте выставят на аукцион павильон у фонтана на Советской

25.03.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Горисполком включил в перечень объектов на очередные аукционные торги по продаже права заключения договора аренды на пять лет павильона, находящегося в хозяйственном ведении Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Условие - использоваие павильона площадью 143,8 кв. м на Советской, 62А под объект общественного питания и туристической деятельности.

В Бресте выставят на аукцион павильон у фонтана на Советской

При расчете ставки арендной платы к базовой ставке установлен коэффициент в зависимости от спроса на капитальное строение, его технического состояния и коммерческой выгоды в размере 3,0. Начальная цена права заключения договора аренды павильона – 608,27 рубля.

В Бресте выставят на аукцион павильон у фонтана на Советской

Согласно решения, коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» в установленном порядке организует и проведет аукционные торги по продаже права заключения договора аренды капитального строения.

В Бресте выставят на аукцион павильон у фонтана на Советской

В Бресте выставят на аукцион павильон у фонтана на Советской

 
 
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