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Приём граждан в Пинском райисполкоме провела Валентина Бегеба

25.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Приём граждан в Пинском райисполкоме провела Валентина Бегеба
Прием граждан в Пинском райисполкоме провела Валентина Бегеба. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала помощник депутата Алёна Панковец.

Депутат парламента в очередной раз заострила внимание на том, что все обращения рассматриваются строго через призму законодательства.

Депутат Палаты представителей имеет высокий статус. Ему доверено право участвовать в законотворческом процессе, давать компетентную оценку событиям и фактам, информировать избирателей о своей работе и рассматривать их обращения. И все это только в соответствии с действующими законами. Именно на этом обстоятельстве Валентина Бегеба, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пинскому сельскому избирательному округу № 15, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы, заостряла внимание в ходе личного приема граждан.

На прием  пришли избиратели с разными проблемами. Это и вопросы здравоохранения, и выделения земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, и установления границ земельного участка, необоснованного сноса сарая, неудовлетворительного состояния дороги, освещенности улицы.

Валентина Бегеба:

– Каждый человек, который обращается к представителю власти со своей бедой и болью, вызывает сочувствие. Но, увы, часто надежды людей связаны с тем, что «большой человек из Минска» поможет обойти правила жизни, действующие в нашем обществе. С такими вопросами я часто сталкиваюсь в ходе личных приемов, когда заявители обращаются с просьбой отменить решение суда или наказать «плохих», по их мнению, людей, доказать неправомерность принятых местной властью мер и так далее. Но законы нельзя подстроить «под себя», для удовлетворения своих прихотей и получения личной выгоды. Ведь именно главенством закона определяется порядок в государстве, и перед ним все равны – и заявитель, и депутат, и Президент.

В итоге обратившимся были даны конкретные разъяснения и рекомендации. Часть их будет направлена для рассмотрения компетентным должностным лицам, ведь работа депутата строится во взаимодействии со всей вертикалью власти: от депутата парламента до местных органов власти, депутатов местных Советов с их непосредственным участием.

 
Теги: Минск
 
 
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> Прием граждан в Пинском райисполкоме провела Валентина Бегеба. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала помощник депутата Алёна Панковец. Депутат парламента...
 
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