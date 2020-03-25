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Приём граждан в Пинском райисполкоме провела Валентина Бегеба
25.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Депутат парламента в очередной раз заострила внимание на том, что все обращения рассматриваются строго через призму законодательства.
Депутат Палаты представителей имеет высокий статус. Ему доверено право участвовать в законотворческом процессе, давать компетентную оценку событиям и фактам, информировать избирателей о своей работе и рассматривать их обращения. И все это только в соответствии с действующими законами. Именно на этом обстоятельстве Валентина Бегеба, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пинскому сельскому избирательному округу № 15, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы, заостряла внимание в ходе личного приема граждан.
На прием пришли избиратели с разными проблемами. Это и вопросы здравоохранения, и выделения земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, и установления границ земельного участка, необоснованного сноса сарая, неудовлетворительного состояния дороги, освещенности улицы.
В итоге обратившимся были даны конкретные разъяснения и рекомендации. Часть их будет направлена для рассмотрения компетентным должностным лицам, ведь работа депутата строится во взаимодействии со всей вертикалью власти: от депутата парламента до местных органов власти, депутатов местных Советов с их непосредственным участием.
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