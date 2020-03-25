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Самолет с застрявшими в Гоа белорусами вылетел в Москву

25.03.2020 16:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолет с застрявшими в Гоа белорусами вылетел в Москву

Белорусские туристы, которые не могли покинуть индийский штат Гоа, вылетают в Москву. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма.

Всего на борту находится 66 пассажиров, 62 из которых – белорусы, еще трое – граждане России и один украинский турист. 

Самолет планирует приземлиться в Шереметьево, после чего туристы в течение суток должны будут покинуть аэропорт и отправиться на родину. 

Как рассказали в Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, в возвращении этой группы туристов домой возникали сложности, для этого необходимо было подключить работу многих служб – Министерство иностранных дел, посольство Беларуси в Индии, Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, туристические компании, в том числе и российские

В Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси рассчитывают, что все туристы, которые отправлялись в поездки организованно, к 30 марта будут возвращены домой.

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Белорусские туристы, которые не могли покинуть индийский штат Гоа, вылетают в Москву. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма. Всего на борту находится 66...
 
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