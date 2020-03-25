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Три человека умерли в Бобруйске от передозировки метадона

25.03.2020 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 марта в одной из квартир в Бобруйске обнаружены тела 44-летнего мужчины и 40-летней женщины. Предварительно установлено, что смерть обоих наступила от отравления метадоном.

Мужчина и женщина состояли на учете в наркологическом диспансере как лица, страдающие наркотической зависимостью. 

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по факту сбыта погибшим наркотического средства, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.328 Уголовного кодекса.

В этот же день поступило сообщение о смерти 28-летнего жителя Бобруйска, тело которого обнаружено по месту его жительства. 

По предварительным данным, смерть мужчины также наступила от отравления метадоном. 

В рамках проводимой по данному факту проверки устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, а также лица, причастные к сбыту наркотика погибшему.


Метадон - синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый в медицине как анальгетик, а также в ряде стран в заместительной терапии при лечении наркотической зависимости.

Он включён в Примерный перечень ВОЗ Основных лекарственных средств, применяемых в программах лечения зависимости от психотропных веществ с оговоркой, что он должен использоваться только в рамках отработанной программы поддержки. 

В Беларуси же метадон включен в другой список - особо опасных наркотических средств.
 
 
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17 марта в одной из квартир в Бобруйске обнаружены тела 44-летнего мужчины и 40-летней женщины. Предварительно установлено, что смерть обоих наступила от отравления...
 
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