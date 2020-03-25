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Проверяем слухи: с 1 апреля автомобили Geely подорожают на 15 процентов?

25.03.2020 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люди пишут, что с 1 апреля автомобили Geely, собранные на заводе "БелДжи", подорожают, причем на 15 процентов.

Автобизнес попросил прокомментировать эту информацию начальника отдела маркетинга и рекламы СЗАО "БелДжи" Владимира Подымако:

- Да, с 1 апреля поднимутся цены, - подтвердил он. - Думаю, на все модели будет повышение. Но оно будет не таким значительным, как у нас поднялся доллар. Не на 15 процентов - это слишком высокая цифра.

Новые цены собеседник пока не озвучил.

Говоря о ситуации в целом, Владимир Подымако отметил, что "сейчас в салонах есть повышенный спрос и ажиотаж на наши автомобили. Сами понимаете: работают кредитные программы, цены еще старые, поэтому наши граждане решили вложить какие-то накопления в автомобили. Дилерам отгружены машины, многие сейчас находятся под договорами, то есть ждут одобрения банков под кредит".  
 
 
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Люди пишут, что с 1 апреля автомобили Geely, собранные на заводе "БелДжи", подорожают, причем на 15 процентов.
 
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