Новую редакцию закона «О здравоохранении» рассмотрят на весенней сессии парламента

Источник материала: ОНТ

Акцент на качество медицинской помощи. Все клиники страны должны будут пройти аккредитацию до 2023 года. Процедуры предусматривает новая редакция закона о здравоохранении. Её рассмотрят парламентарии на предстоящей сессии, которая откроется 2 апреля.





Аккредитация нужна для подтверждения оснащенности оборудованием и квалификации персонала. Если какой-то вид медицинской помощи в клинике не будет соответствовать стандартам, то финансировать из госбюджета это направление не будут. Процедуру должны пройти не только крупные центры, но и больницы в регионах. Это коснется и так называемых опорных больниц. Они только появятся в стране. По сути, это крупные клиники, которые дооснастят высокотехнологичным оборудованием. Особое внимание – подбору врачей.

Также закон о здравоохранении откроет возможности для выдачи электронных рецептов и создания личных электронных кабинетов пациентов. А еще парламент рассмотрит закон, в котором предусмотрены квоты для средних и крупных предприятий, которые берут на работу людей с инвалидностью. При этом законотворцы продумывают документы на будущее. Не исключено, что поправки в Гражданский кодекс рассмотрят на сессии осенью. Документ эксперты уже называют судьбоносным.

Сегодня в парламенте находится на рассмотрении 62 законопроекта. Из них 18 уже приняты Палатой представителей в первом чтении, многие из них во время работы весенней сессии будут рассмотрены в Совете Республики. В том числе речь идет о ратификации соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии.

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