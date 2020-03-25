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Новую редакцию закона «О здравоохранении» рассмотрят на весенней сессии парламента

25.03.2020 17:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новую редакцию закона «О здравоохранении» рассмотрят на весенней сессии парламента

Акцент на качество медицинской помощи. Все клиники страны должны будут пройти аккредитацию до 2023 года. Процедуры предусматривает новая редакция закона о здравоохранении. Её рассмотрят парламентарии на предстоящей сессии, которая откроется 2 апреля. 


Аккредитация нужна для подтверждения оснащенности оборудованием и квалификации персонала. Если какой-то вид медицинской помощи в клинике не будет соответствовать стандартам, то финансировать из госбюджета это направление не будут. Процедуру должны пройти не только крупные центры, но и больницы в регионах. Это коснется и так называемых опорных больниц. Они только появятся в стране. По сути, это крупные клиники, которые дооснастят высокотехнологичным оборудованием. Особое внимание – подбору врачей. 

Также закон о здравоохранении откроет возможности для выдачи электронных рецептов и создания личных электронных кабинетов пациентов. А еще парламент рассмотрит закон, в котором предусмотрены квоты для средних и крупных предприятий, которые берут на работу людей с инвалидностью. При этом законотворцы продумывают документы на будущее. Не исключено, что поправки в Гражданский кодекс рассмотрят на сессии осенью. Документ эксперты уже называют судьбоносным. 

Сегодня в парламенте находится на рассмотрении 62 законопроекта. Из них 18 уже приняты Палатой представителей в первом чтении, многие из них во время работы весенней сессии будут рассмотрены в Совете Республики. В том числе речь идет о ратификации соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии. 

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Акцент на качество медицинской помощи. Все клиники страны должны будут пройти аккредитацию до 2023 года. Процедуры предусматривает новая редакция закона о...
 
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