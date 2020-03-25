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Странная работа для главы Совета республики
Источник материала: Партизан
Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сходила на «Камволь».
Белорусский производитель ткани прошёл масштабную модернизацию.
Для того, чтобы выйти на те параметры эффективности, которые были запланированы инвестиционным проектом, необходимо расширить ассортимент, повысить качество продукции и снизить себестоимость.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Но мы видим, что, конечно, заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной у людей.
Хороший трудовой коллектив. Поэтому, действительно, реализация этого инвестпроекта выполнена. Но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта.
У нас много предприятий легкой промышленности, которые используют ткани и очень важно, чтобы эти ткани были нашего производства.
Кочанова также пообщалась с сотрудниками предприятия. После модернизации они работают в достойных условиях на современном оборудовании. Перед «Камволем» стоит задача не только обеспечить сырьём внутренний рынок, но и увеличивать экспорт.
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Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сходила на «Камволь».
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