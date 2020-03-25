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Есть риск возгорания: Porsche отзывает партию кроссоверов Macan
Источник материала: Tut.by
В России компания Porsche объявила о согласовании с Росстандартом программы мероприятий по проведению сервисной кампании, которая затронет в общей сложности 5114 кроссоверов Macan.
Речь идет о машинах, реализованных с апреля 2014 года по февраль 2019 года. Система подачи топлива у «паркетников» Porsche может оказаться недостаточно герметичной — на соединительном штуцере топливного фильтра могут образоваться трещины, говорится в заявлении
Процедура отзывной кампании стандартная. Владельцев Macan пригласят на сервис, где будет доработан или заменен сервисный люк топливного фильтра. Все работы будут бесплатными. Узнать о необходимости посещения сервиса можно и самостоятельно по
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В России компания Porsche объявила о согласовании с Росстандартом программы мероприятий по проведению сервисной кампании, которая затронет в общей сложности 5114...
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