Есть риск возгорания: Porsche отзывает партию кроссоверов Macan

Источник материала: Tut.by

В России компания Porsche объявила о согласовании с Росстандартом программы мероприятий по проведению сервисной кампании, которая затронет в общей сложности 5114 кроссоверов Macan.





Речь идет о машинах, реализованных с апреля 2014 года по февраль 2019 года. Система подачи топлива у «паркетников» Porsche может оказаться недостаточно герметичной — на соединительном штуцере топливного фильтра могут образоваться трещины, говорится в заявлении Росстандарта . Не исключена возможность утечки и возгорания топлива в случае контакта с источником воспламенения.

Процедура отзывной кампании стандартная. Владельцев Macan пригласят на сервис, где будет доработан или заменен сервисный люк топливного фильтра. Все работы будут бесплатными. Узнать о необходимости посещения сервиса можно и самостоятельно по списку VIN или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.