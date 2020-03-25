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Есть риск возгорания: Porsche отзывает партию кроссоверов Macan

25.03.2020 17:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России компания Porsche объявила о согласовании с Росстандартом программы мероприятий по проведению сервисной кампании, которая затронет в общей сложности 5114 кроссоверов Macan.


Речь идет о машинах, реализованных с апреля 2014 года по февраль 2019 года. Система подачи топлива у «паркетников» Porsche может оказаться недостаточно герметичной — на соединительном штуцере топливного фильтра могут образоваться трещины, говорится в заявлении Росстандарта. Не исключена возможность утечки и возгорания топлива в случае контакта с источником воспламенения.

Процедура отзывной кампании стандартная. Владельцев Macan пригласят на сервис, где будет доработан или заменен сервисный люк топливного фильтра. Все работы будут бесплатными. Узнать о необходимости посещения сервиса можно и самостоятельно по списку VIN или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

 
 
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В России компания Porsche объявила о согласовании с Росстандартом программы мероприятий по проведению сервисной кампании, которая затронет в общей сложности 5114...
 
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